好萊塢攝製組訪尹氏莊園 聚焦亞裔奮鬥史

來自好萊塢的攝製組到訪加州索拉諾縣的尹氏莊園，洽談合作一部八集、聚焦亞裔在美國奮鬥歷程的紀錄片拍攝工作。(APAPA媒體部／提供)

2025年12月14日，一支來自好萊塢的攝製組抵達加州索拉諾縣的尹氏莊園，洽談合作一部8集紀錄片的拍攝工作。該片將聚焦亞裔 在美國的奮鬥歷程，其中專門設置一集講述亞太裔公共事務聯盟（APAPA）的反歧視 實踐。攝製組由資深製片人Minh Collins帶隊，攝影師Nathan Votran負責影像記錄，APAPA首席執行官PAUL Hsu全程陪同介紹。

製片人Minh Collins表示，他擁有超過25年影視行業經驗，曾執導「Clown Fear」「Rocking the Couch」等多部作品，此次籌備該片旨在通過真實故事打破亞裔刻板印象，展現亞裔群體對美國社會的多元貢獻。「150多年前，華裔 勞工參與修建橫貫大陸鐵路，用血汗鋪就美國發展基石；如今亞裔在各領域發光發熱，這些故事值得被更廣泛地看見。」Minh Collins說，APAPA作為紮根亞裔社區的核心組織，其推動族群平等、助力亞裔參政的努力，是反歧視主題的重要載體。

攝製組在尹氏莊園的探訪中，對莊園主人尹集成（CC Yin）的個人經歷產生濃厚興趣。這位被譽為「華裔麥當勞大王」和「亞裔政治教育領袖」的傳奇人物，向攝製組講述了自己跌宕起伏的奮鬥歷程：幼年喪母，在戰亂中成長，隨父遷居台北後曾一度無家可歸；1962年懷揣幾十美元赴美求學，邊打工邊深造獲土木碩士學位；1984年不顧風險接手屋崙一家瀕臨破產、門窗布滿彈孔的麥當勞，面對頻發的搶劫威脅，他主動融入社區，透過資助學校、參與公益贏得居民信任，最終將困境門店打造成模範店，並逐步發展為擁有數十家家連鎖店的行業標竿。CC的講述讓攝製組深受觸動，當即決定深入挖掘其故事，已啟動相關資料搜集與拍攝規畫。

在PAUL Hsu的陪同下，攝製組還參觀了尹氏莊園的標誌性景觀美國亞裔文化中心。該處彰顯了以尹氏一家為代表的華人亞裔「落地生根、融入美國」的信念。隨後，攝製組前往加州鐵路博物館，重點拍攝了華裔鐵路工人主題展覽。該展覽通過歷史照片、繪畫和實物模型，還原了150多年前華裔勞工占比90%、僅靠手工工具穿越內華達山脈修建鐵路的艱辛，以及他們遭遇的種族偏見與「排華法案」帶來的不公待遇。

PAUL Hsu指出，APAPA由CC與夫人在2001年創立，是致力於推動亞裔參與公共事務、培育領袖人才的非營利組織，目前在全美擁有35個分會。「從早期鐵路勞工到如今的各行業菁英，亞裔的奮鬥從未停歇。」他說，希望通過此次紀錄片，讓更多人瞭解亞裔的抗爭與貢獻，推動種族平等進程。