南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

好萊塢攝製組訪尹氏莊園 聚焦亞裔奮鬥史

APAPA媒體部／供稿
來自好萊塢的攝製組到訪加州索拉諾縣的尹氏莊園，洽談合作一部八集、聚焦亞裔在美國奮鬥歷程的紀錄片拍攝工作。(APAPA媒體部／提供)
2025年12月14日，一支來自好萊塢的攝製組抵達加州索拉諾縣的尹氏莊園，洽談合作一部8集紀錄片的拍攝工作。該片將聚焦亞裔在美國的奮鬥歷程，其中專門設置一集講述亞太裔公共事務聯盟（APAPA）的反歧視實踐。攝製組由資深製片人Minh Collins帶隊，攝影師Nathan Votran負責影像記錄，APAPA首席執行官PAUL Hsu全程陪同介紹。

製片人Minh Collins表示，他擁有超過25年影視行業經驗，曾執導「Clown Fear」「Rocking the Couch」等多部作品，此次籌備該片旨在通過真實故事打破亞裔刻板印象，展現亞裔群體對美國社會的多元貢獻。「150多年前，華裔勞工參與修建橫貫大陸鐵路，用血汗鋪就美國發展基石；如今亞裔在各領域發光發熱，這些故事值得被更廣泛地看見。」Minh Collins說，APAPA作為紮根亞裔社區的核心組織，其推動族群平等、助力亞裔參政的努力，是反歧視主題的重要載體。

攝製組在尹氏莊園的探訪中，對莊園主人尹集成（CC Yin）的個人經歷產生濃厚興趣。這位被譽為「華裔麥當勞大王」和「亞裔政治教育領袖」的傳奇人物，向攝製組講述了自己跌宕起伏的奮鬥歷程：幼年喪母，在戰亂中成長，隨父遷居台北後曾一度無家可歸；1962年懷揣幾十美元赴美求學，邊打工邊深造獲土木碩士學位；1984年不顧風險接手屋崙一家瀕臨破產、門窗布滿彈孔的麥當勞，面對頻發的搶劫威脅，他主動融入社區，透過資助學校、參與公益贏得居民信任，最終將困境門店打造成模範店，並逐步發展為擁有數十家家連鎖店的行業標竿。CC的講述讓攝製組深受觸動，當即決定深入挖掘其故事，已啟動相關資料搜集與拍攝規畫。

在PAUL Hsu的陪同下，攝製組還參觀了尹氏莊園的標誌性景觀美國亞裔文化中心。該處彰顯了以尹氏一家為代表的華人亞裔「落地生根、融入美國」的信念。隨後，攝製組前往加州鐵路博物館，重點拍攝了華裔鐵路工人主題展覽。該展覽通過歷史照片、繪畫和實物模型，還原了150多年前華裔勞工占比90%、僅靠手工工具穿越內華達山脈修建鐵路的艱辛，以及他們遭遇的種族偏見與「排華法案」帶來的不公待遇。

PAUL Hsu指出，APAPA由CC與夫人在2001年創立，是致力於推動亞裔參與公共事務、培育領袖人才的非營利組織，目前在全美擁有35個分會。「從早期鐵路勞工到如今的各行業菁英，亞裔的奮鬥從未停歇。」他說，希望通過此次紀錄片，讓更多人瞭解亞裔的抗爭與貢獻，推動種族平等進程。

據悉，該片將透過個體故事與歷史敘事相結合的方式，串聯起150餘年亞裔在美國的奮鬥脈絡，預計明年完成製作並全球播出。Minh Collins強調，反歧視不是孤立的主題，而是融入在每一位亞裔的生活與奮鬥中，「我們希望用鏡頭傳遞真實與力量，促進不同族群的理解與包容。」

攝製組也決定，深入挖掘APAPA創辦人尹集成(中)跌宕起伏的故事，並已啟動相關資...
聖塔克拉拉公園 推親子健行尋寶

男突發現洗碗機外觀暗沉「祕密」 網友紛檢查自家電器

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

