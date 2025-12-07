我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

記者王日芯／聖荷西報導
創辦人楊智超在會中分享創立理念。（記者王日芯/攝影）
創辦人楊智超在會中分享創立理念。（記者王日芯/攝影）

12月6日，「我的夢」（My Dream）基金會於南灣舉行成立記者發表會，邀集北加州多位僑社領袖、民選官員與社團代表出席，場面溫馨隆重。基金會創辦人楊智超在會中分享創立理念，希望透過公益服務、青少年身心健康支持與文化交流，為灣區社區帶來更多正向力量。

當天來賓包括金山灣區僑教中心副主任劉岱欣、僑務委員趙炳賢、僑務諮詢委員李文雄、佛利蒙市議員邵陽、五州洪門致公總堂會長梁國緯、秉公堂總理余武良、僑務顧問楊昆山、國慶委員會主任委員林秀春、大專校聯會會長奚藻勳、世界日報總經理李銘濱、北加州急難救助協會-Cupertino 會長汪昌泰、聖荷西國際傑人會會長周威均、副會長江郁蕙，以及北加州文化體育協會副會長江苑新等社團領袖。

楊智超表示，過去三、四年長期投入義工服務，但始終希望能打造更具規模與長期性的公益平台。在多位僑界長者與朋友的鼓勵下，他決定正式成立「我的夢」基金會。他提到，基金會三大核心方向為：教育資源與青少年身心健康維護，協助弱勢族群及需要關懷的社區成員，推動中華文化與多元文化交流。

楊智超還分享日前車窗遭打破的小插曲—竊走者只拿走後座的布娃娃。他感慨，這些看似無厘頭的事件背後，折射出青少年疏於照顧、缺乏出口的現象，而這正是基金會希望介入與改善的領域。他也談到，長期協助他的長者好友在重病開刀前曾語重心長表示：「我們這代人走了以後，就沒有人知道真正的歷史。這些話深深觸動他，也成為推動文化教育與歷史傳承的另一股力量。

劉岱欣致詞表示，北加州僑社擁有百年傳統，但外界對傳統社團常存誤解，事實上，這些組織長期補充了政府在語言、翻譯、社福服務上的不足，也協助許多華裔新移民在灣區落地生根。了解自己的文化根源，才能知道華人如何在灣區扎根、崛起，而這也是「My Dream」基金會在文化推廣與歷史教育工作上的重要價值。

楊智超表示，他在科技業累積了不少人脈，而許多企業主已口頭承諾願意支持基金會公益計畫，未來將在資源整合與專業服務上更積極推進。他希望透過基金會連結灣區僑界、企業界與社會資源，共同打造「更穩定、更有希望的未來」。

來賓合影。（記者王日芯/攝影）
來賓合影。（記者王日芯/攝影）

灣區 加州 北加

上一則

矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓

下一則

3科技全新小神器 助輕鬆做好保安、追蹤寵物

延伸閱讀

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入
「北美粵藝」倡均衡飲食 辦健康養生青禾宴

「北美粵藝」倡均衡飲食 辦健康養生青禾宴
灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%

灣區逾8成房價低於去年 平均跌15%
台荷情報交流被曝光 軍情局：中共僑社主導 與事實不符

台荷情報交流被曝光 軍情局：中共僑社主導 與事實不符
感恩節自閉童的單親媽最孤獨 美國富蘭克林基金會辦活動同樂

感恩節自閉童的單親媽最孤獨 美國富蘭克林基金會辦活動同樂

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了