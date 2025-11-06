我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

「我們的孫悟空就是你們的米老鼠」黃若盼亞裔找到文化偶像

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
猴王悟空華裔作曲家黃若說：「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」（記者王子涵／攝影）
猴王悟空華裔作曲家黃若說：「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」（記者王子涵／攝影）

「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」即將在舊金山首演的「猴王悟空」（The Monkey King）歌劇作曲家黃若（Bright Sheng）在接受世報採訪時這樣說。

取材自中國古典名著西遊記的中英雙語歌劇「猴王悟空」將於本月14日至30日在舊金山戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）世界首演。作為首次以英語與普通話雙語演出的跨文化大型歌劇，「猴王悟空」將以音樂、舞蹈與偶戲相結合的形式，讓東方超級英雄「美猴王」在西方歌劇舞台上重生。

黃若說：「每年西方的萬聖節，看到亞裔孩子都打扮成蜘蛛俠或蝙蝠俠，但為什麼沒有人扮成孫悟空？他明明是我們從小到大的英雄啊。」這個構想最終與舊金山歌劇院的創意團隊一拍即合，歌劇院總監西瓦克（Matthew Shilvock）稱，猴王悟空是「最適合舊金山市民與觀眾的故事」。

黃若出生於中國海南、成長於廣州，談起創作靈感時語氣帶著懷舊與熱情。他回憶，從小便著迷西遊記中的故事，無論是八十年代的電視劇，還是上海美術電影製片廠的經典動畫「大鬧天宮」，都陪伴了他整個童年。「那時我們每個孩子都會反覆看這些片子，孫悟空這個角色，幾乎是我們童年記憶的一部分。」

黃若表示，歌劇「猴王悟空」的誕生並非偶然。「疫情期間，我看到很多針對亞裔的歧視事件。作為生活在美國的華人，我始終懷有一個願望，把孫悟空搬上歌劇舞台。如果能把這樣一個正面、有力量的亞洲超級英雄介紹給西方觀眾，不只是展現文化的多樣性，更能讓世界了解我們的精神文化價值。」

孫悟空的成長歷程本身就是一個寓言，黃若介紹，猴王悟空劇情取材自西遊記開篇，講述石猴追求永壽、闖入龍宮、鬧上天界，最終被如來佛鎮壓於五行山下的故事。他說：「我們遵從原著的主線，但同時強化了觀音菩薩的角色。她代表慈悲與啟發，引導孫悟空從反叛走向自覺，理解真正的強者不是戰勝他人，而是幫助眾生。」

黃若在音樂創作中融合了中西樂器與聲腔：琵琶、鑼鼓、金箔等東方元素與西洋管弦樂並置呼應，「我讓美聲唱法與中國戲曲的節奏結合，讓角色的情感更細膩，也更接近我們文化的氣韻。」

他強調，西方歌劇多注重歌唱與戲劇性，而中國傳統戲曲的表演者往往集「唱、念、做、打」於一身。「我們希望這部作品能讓西方觀眾看到『東方的歌劇精神』，那是一種全身投入的藝術。」

舊金山 亞裔 疫情

上一則

強風突襲 Nob Hill社區大樹橫倒阻街 居民驚魂未定

下一則

加州50號提案過關 民主黨聯邦眾議員有望增加5席

延伸閱讀

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定

舊金山暴風雨襲擊 巨樹倒塌橫擋馬路　居民驚魂未定
科技+美食 灣區首見義大利麵販賣機 20元搞定2人晚餐

科技+美食 灣區首見義大利麵販賣機 20元搞定2人晚餐
舊金山冷案偵破新高 警懸賞25萬尋線索

舊金山冷案偵破新高 警懸賞25萬尋線索
50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票

50號提案投票日 舊金山選民大排長龍 市府收逾14萬郵寄票
舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

舊金山毒品致命率高於屋崙 專家揭原因

熱門新聞

美國花樣滑冰冠軍劉美賢，談遭中國間諜活動盯上及FBI保護歷程。（本報檔案照）

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

2025-10-31 14:56
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身分簽證。（記者李怡／攝影）

亞馬遜全球裁員1.4萬人 華人工程師：簽證倒數60天要離境

2025-10-31 02:20
聖塔克魯茲科技公司執行長阿特雷遭人綁架謀殺迄今已過了六年，多名嫌犯陸續面臨審判。(取自聖塔克魯茲縣警長臉書)

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

2025-10-30 15:47
張先生所在的舊金山亞馬遜辦公樓。對於受波及的華人員工而言除了收入受影響，還波及到個人和家庭的身份簽證。（記者李怡╱攝影）

亞馬遜大裁員 華人工程師：壓力大、還得算H1B時鐘

2025-10-30 20:59
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
富比士數據顯示，灣區首富是甲骨文公司創辦人艾利森，截至2025年10月，他的淨資產為3410億美元。(美聯社)

舊金山灣區億萬富豪數量全世界最多 這些地方「含金量」最高

2025-11-04 12:56

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽