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歡慶母親節傳承孝道 8位愛心媽媽獲表揚

記者王日芯／聖荷西報導
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受表揚愛心媽媽與現場來賓合影。（記者王日芯／攝影）
受表揚愛心媽媽與現場來賓合影。（記者王日芯／攝影）

中國國民黨美西直一分部日前在南灣僑教中心舉行「愛心媽媽表揚大會」，表揚八位長年於家庭與社區無私奉獻的愛心母親。活動吸引逾200人參與，現場洋溢著對母親最深的敬意與感恩之情。

本屆獲表揚的八位愛心媽媽分別是：王榮玫、周燕春、居乃壽、陳佩蘭、陳芙蓉、何正誠、陳陵與蔡欣淩。她們不僅在家庭中扮演關鍵角色，也在社區活動中默默付出，是社區的典範與力量。活動當天，在禮儀人員引導下，八位媽媽緩步走過花環拱門，登臺接受親友與來賓的獻花祝福與熱烈掌聲，場面動人。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌獻唱，現場氣氛熱烈。（記者王日芯／攝影）
駐舊金山台北經文處副處長朱永昌獻唱，現場氣氛熱烈。（記者王日芯／攝影）

今年的愛心媽媽事跡可圈可點，如王榮玫熱心參與社區活動多年，總是默默付出。周燕春身兼母職與教職多年，致力於推動中華文化教育等。每位愛心媽媽都在自己的家庭和社會中做出了貢獻。

現場來賓包括駐舊金山台北經文處副處長朱永昌、南灣僑教中心祕書許彩鳳等。朱永昌在致詞感謝愛心媽媽們多年來對家庭、社區及僑界的無私奉獻。母親不僅是家庭的核心，更是文化傳承與愛的起點。

他更即興演唱歌曲，歌聲真摯動人，現場氣氛溫馨感人，贏得掌聲不斷。

為增添節日氣氛，大會安排多元節目，包括卡拉OK、古箏演奏、傳統舞蹈等，獲得熱烈掌聲。

舊金山 國民黨

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