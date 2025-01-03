北美台大校友會聯合會 蔡弘凱任新會長

北美台大校友會聯合會推舉北加州台大校友會蔡弘凱擔任2025至2026年會長，並由北加州台大校友會的何國全及陳雅芬分別為秘書長、財務長，並經全體出席理事投票通過。（主辦單位提供）

北美台大校友會聯合會成立於2012年，是註冊為501(c)3 的非營利團體，提供母校台灣大學與北美地區各個校友會之間的聯絡交流平台。在第六屆理事會的第六次會議上，推舉北加州 台大校友會蔡弘凱（B75電機系）擔任2025至2026年會長，並由北加 州台大校友會的何國全（B76土木系）及陳雅芬（B75植病系）分別為秘書長、財務長，並經全體出席理事投票 通過。

北美台大校友會聯合會12月28日在網路舉行新舊任會長與幹部的交接典禮。來自台大紐約區校友會的陳尚勇、林豐堡，以及美東南區的牛中怡、休士頓區劉志忠、南加州路琳、北加州杜麗芳、西北區校友會的黃文昇、徐士傑等多位現任理事，以及貢獻美國台大學術發展基金會20年之久的醫師黃慶鐘、台大校友中心執行長劉寧等，共同出席見證新舊傳承交接盛況。

北美台大校友會聯合會前會長居維萊期勉新任會長與團隊成員，在未來服務實踐中，把校友會聯合會的會務發展到更高的境地。

北美台大校友會聯合會的成立宗旨，是協助各地校友會彼此協作，加強與母校的聯繫，提升母校對校友的服務品質，並提供校友對母校贊助捐款的管道宣傳工作。近年來透過主辦與協辦各式主題講座，包括最近兩場活動為「當量子科技遇上人工智慧」、「腎臟病的預防診斷及治療」等，擴大為校友提供服務的內容深度。

北美台大校友會聯合會表示，歡迎北美的台大校友可多多利用校友會的網頁與社群媒體平台，保持聯繫，並有機會增加更多互動與活動機會。