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飲食作家楊開瑞到灣區倡導蔬食生活 示範美味料理

記者葛歆睿 /庫比蒂諾報導
台灣全植物飲食作家楊開瑞受北加福智慈心部邀約，在灣區舉辦兩場講座，倡導蔬食生活永續行動。（記者葛歆睿／攝影）
台灣全植物飲食作家楊開瑞受北加福智慈心部邀約，在灣區舉辦兩場講座，倡導蔬食生活永續行動。（記者葛歆睿／攝影）

台灣全植物飲食作家楊開瑞受北加福智慈心部邀約，日前在灣區舉辦兩場講座，倡導蔬食生活永續行動。現場示範營養又美味的蔬食料理，將嶄新的素食觀念帶給灣區民眾。

楊開瑞畢業於紐約大學，獲得碩士學位。她出版了「媽媽的蔬食手路菜」、「全植物飲食」料理書，創辦了二號公寓料理教室。作為慈心基金會顧問，她為大自然莊園餐廳設計菜單， 並擔任大愛電視台「蔬果生活誌」、「365日日素健康自己煮」、人間衛視「幸福食堂」節目料理師。閒暇之餘，她遊歷世界探詢各地蔬食飲食文化，曾參加過印尼著名的烏布裸食密集班。

楊開瑞表示，蔬食生活有助於地球的永續發展，是因為畜牧業對環境影響嚴重。一方面牛和羊透過反芻消化系統排放出的甲烷，溫室暖化效應高出二氧化碳21倍。另一方面，為了種植飼養牲畜所吃的大豆、玉米等飼料，大量森林遭到砍伐。兩者都會加劇氣候變遷，導致乾旱、暴雨等極端天氣，造成洪水、森林大火等自然災害。人類為了吃肉食，最終自食惡果。

楊開瑞帶來三道蔬食料理，介紹食材來源和營養價值，示範烹飪方法。（主辦單位提供）
楊開瑞帶來三道蔬食料理，介紹食材來源和營養價值，示範烹飪方法。（主辦單位提供）

對於大多數人來說，對於蔬食生活的最大擔憂就是營養不夠和味道不好吃。為了改變這種既定印象，楊開瑞帶來三道蔬食料理，介紹了食材來源和營養價值，現場示範烹飪方法，並邀請大家品嚐。

「峇里島風照燒天貝」中的主要食材天貝是已經百年歷史的印尼傳統高蛋白質食物，是將黃豆發酵後得來，營養吸收率高於一般黃豆。「豆腐雞邊燒」是一道日式菜品，「雞邊」是在日語中是「海邊」的意思，將豆腐打碎後與燕麥片結合，不僅提供了蛋白質來源，吃起來還有肉質的嚼感。「迷迭香香菇濃湯」以全植物食材作出奶油起司濃湯的香甜，腰果浸泡後打成糊狀可以取代牛奶，起司則由甘蔗和甜菜根發酵得來的營養酵母取代。

福智慈心義工為來賓準備「峇里島風照燒天貝」，其中主要食材天貝是已經百年歷史的印尼...
福智慈心義工為來賓準備「峇里島風照燒天貝」，其中主要食材天貝是已經百年歷史的印尼傳統高蛋白質食物，是將黃豆發酵後得來，營養吸收率高於一般黃豆。（主辦單位提供）

楊開瑞說，許多動物蛋白可以被植物蛋白替換，不需要為了吃蔬食而犧牲口腹之欲。她建議想要轉變為蔬食飲食的人慢慢來，可以先從間歇性開始，比如自己吃飯的時都是蔬食，和朋友聚餐時接受肉食，最終過渡到完全蔬食。

楊開瑞坦言自己曾經也是以葷菜為主，從未想過會吃蔬食。在接觸慈心基金會後，被他們的理念所感動，因此願意為推廣蔬食而努力。

北加州福智慈心部副主任徐俐華表示，福智慈心部致力於發展慈悲、關愛眾生。肉食浪費很多土地資源，也傷害生命。希望透過講座推廣蔬食，讓大家知道蔬食料理可以做到色香味俱全。大家的習慣很難一時改變，減少肉食，就是對地球和身邊人的關愛。

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