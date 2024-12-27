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聖塔克拉拉節日裝飾賽揭曉 8優勝者點燃歡慶氣氛

記者龔玥／聖荷西報導
第一區的獲獎裝飾。（聖塔克拉拉市府官網）
第一區的獲獎裝飾。（聖塔克拉拉市府官網）

聖塔克拉拉市文化委員會一年一度的節日家居裝飾比賽結束，八名優勝者從眾多參賽者中脫穎而出。比賽不僅展現了居民的創意與熱情，更在整個社區點燃了節日的歡慶氣氛。

聖塔克拉拉市文化委員會一年一度的節日家居裝飾比賽結束，八名優勝者從眾多參賽者中脫...
聖塔克拉拉市文化委員會一年一度的節日家居裝飾比賽結束，八名優勝者從眾多參賽者中脫穎而出。圖為最佳中的最佳獎。（聖塔克拉拉市府官網）

今年的比賽邀請聖塔克拉拉市所有居民通過裝飾房屋外部空間，包括公寓、聯排別墅等，參與這一節日盛事。評審團根據以下五個標準打分，每項滿分5分，包括照明效果，裝飾設計，創意表現，整體主題一致性，裝飾背後的情感與故事。參賽者不僅展示了節日的藝術設計，還分享了其裝飾背後的感人故事，使比賽更具人文溫度。

有參賽人員表示：「聖誕節裝飾一直是父親的傳統，我們每年都期待著它。我和我的女兒們繼續了這個傳統，她們喜歡每年挑選她們最喜歡的東西來裝飾。今年的裝飾是布魯伊聖誕節，我爸爸最近去世了，所以今年的裝飾很困難，但我知道他會希望我們儘量把它做得最好。我希望我們讓他感到驕傲。」

有人則表示，這是他們第一次在聖塔克拉拉過聖誕節，所以想認真對待。

八位獲獎者分別是第1區的伯迪克巷4292號（4292 Burdick Lane），第2區的沃伯頓大道2085號（2085 Warburton Ave），第3區聖拉菲爾大街2139號（2085 Warburton Ave），第4區的胡椒樹巷875號（ 875 Pepper Tree Lane），第5區本頓街1735號（1735 Benton St.），第6區邁克爾路69號（69 Michael Way）以及最佳團體獎Capitola Way 960號，最佳中的最佳獎斯勞特場345號（345 Sloat Court）。

文化委員會特別讚揚參賽者在節日期間為社區帶來的溫暖與活力。「今年的比賽再次證明了節日裝飾不僅是一種慶祝方式，更是社區凝聚力的象徵，」每一位獲獎者都通過創意與努力，將聖塔克拉拉市裝點成一片節日的燈海與歡笑之地。

市民可以前往獲獎地點欣賞這些獨特的節日裝飾，共同感受聖塔克拉拉市節日的魅力與溫情。

最佳團體獎的裝飾。（聖塔克拉拉市府官網）
最佳團體獎的裝飾。（聖塔克拉拉市府官網）

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