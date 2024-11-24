APAPA創辦人尹集成 談亞裔選民的政治覺醒與崛起

亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（中）對亞裔選民的表現和未來的政治教育方向有著深入的見解。（尹集成提供）

2024年美國大選塵埃落定，這場充滿懸念的政治角逐不僅決定了國家未來的方向，也讓亞裔 選民群體的力量再次進入公眾視野。亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成對亞裔選民的表現和未來的政治教育方向有著深入的見解，他分析，這次選舉不僅是亞裔選民投票 人數的增長，更是亞裔政治覺醒的開端。

他說，與過去相比，亞裔選民的政治覺醒愈加顯著。根據皮尤研究中心的資料顯示，亞裔是美國增長最快的選民群體，過去四年中，亞裔選民人數增長了15%，遠高於全體選民3%的增長率。2024年亞裔選民的數量達到了1500萬人，占全美選民總數的6.1%，這一數字比2020年增加了約400萬，成為左右選舉結果的重要群體。

尹集成指出，歷史上亞裔選民並未被政客們視為關鍵的爭取對象，亞裔選民的聲音曾長期被忽視，但隨著選民人數的增長，這一趨勢正在發生改變，尤其是在加州、喬治亞州和亞利桑那州等關鍵州。

在這些州，亞裔選民的力量已經開始顯現。尹集成說，這些地方的亞裔選民足以在競爭激烈的選戰中起到決定性作用。然而，他坦言，儘管亞裔選票的影響力不斷增強，但兩黨對亞裔選民訴求的重視程度依然不夠。他說：「我們常常發現，亞裔的需求沒有進入主要競選議程，這顯示出亞裔社區的政治力量還需要進一步被喚醒和展現。」

亞裔選民的多樣性是其顯著特點，也對政治候選人提出了更高的要求。尹集成指出，不同亞裔背景的選民在關注的議題上有明顯差異。例如，華裔選民更關注經濟和治安問題，韓裔 選民則更傾向於外交政策，而越南裔選民在文化上表現出更強的保守傾向。這種多樣性既是力量，也是挑戰，要求候選人更加細緻地傾聽和回應亞裔社區的需求。

儘管亞裔選民的影響力逐漸上升，但尹集成認為，亞裔群體的政治覺醒還有巨大的潛力尚待挖掘。語言障礙和對美國政治體系的陌生感使許多新移民對投票和參政望而卻步。他強調，解決這一問題的關鍵在於教育和引導，尤其是為非英語母語的亞裔選民提供雙語支援。他說：「政治參與的第一步是註冊成為選民，我們需要確保亞裔社區能夠理解選舉制度，並通過教育提高他們的政治意識。」

此外，尹集成提到，學校和社區也應該在培養亞裔年輕人對公共事務的興趣上發揮更大作用。「從小建立對政治的參與感至關重要，」他補充說明，「比如鼓勵學生參加與政府相關的課外活動，或是讓他們體驗模擬選舉。」他認為，這種早期的參與將有助於建立年輕一代對政治的興趣和責任感。

尹集成特別提到榜樣的力量在激勵亞裔社區方面的重要性。「亞裔領導人的出現，不僅能夠改變政策議程，還能讓更多亞裔看到自己的潛力，」他說。近年來，一些州的亞裔議員當選後，不僅推動了社區政策的改變，也激發了更多亞裔對參政的興趣。他認為，這種潛移默化的影響是長期而深遠的。

與此同時，他建議通過社交媒體講述亞裔選民的故事，以拉近人與政治的距離。「透過講述身邊人的政治參與經歷，我們可以激發更多人對公共事務的興趣，」尹先生說道，「這種共鳴可以成為改變的起點。」

展望未來，尹集成對亞裔群體的政治發展充滿期待。他認為，這次大選帶來的經驗和教訓將為未來的選舉奠定更好的基礎。「關鍵在於，我們是否能夠抓住這個機會，讓亞裔選民找到自己的政治聲音，並使之被聽到。」他說。

尹集成鼓勵亞裔社區不僅僅在選舉時投票，還要透過其他形式參與政治，例如參與社區活動、與地方議員互動，甚至競選公共職位。尹集成說：「政治參與是一種長期積累的過程，只有種下梧桐樹，鳳凰才會歸巢。」