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從不合到同台？Usher、Chris Brown合體李維體育場巡演

記者王湘涵╱舊金山報導
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R&B歌手Usher與Chris Brown宣布聯手展開巡演，並預計於8月28日...
R&B歌手Usher與Chris Brown宣布聯手展開巡演，並預計於8月28日登上李維斯體育場演出，門票4月27日開賣。(取材自李維體育場官方臉書)

灣區今夏大型演出再添話題，R&B歌手Usher與Chris Brown宣布聯手展開巡演，並預計於8月28日登上李維體育場(Levi's Stadium)演出，消息一出，隨即引發樂迷關注。

兩位自2000年代走紅、至今仍具影響力的歌手同台，被視為跨世代R&B代表的一次集結，此次巡演將橫跨美國多座城市，灣區也是其中的重要一站，預期將吸引不少歌迷進場朝聖。

除了音樂本身，兩人過往互動也為此次合作增添討論；外界指出，兩人雖為多年好友，但自2023年在生日派對發生衝突後，便未再公開合作。如今再度同台，也讓這次巡演被視為具有象徵意味的合體。不過雙方對相關傳聞並未進一步回應，焦點仍集中在即將呈現的舞台內容。本次巡演門票將於4月27日開賣，相關票務與活動細節也將陸續公布。

作為矽谷重要地標的李維體育場，近年來不僅承辦職業體育賽事，也頻繁舉行國際級演唱會與大型活動；從即將迎來的2026年FIFA世界盃，到「The R&B Tour」演唱會，不僅提升場地使用頻率、凸顯大型場館的活動能量，也為灣區累積更多城市能見度，逐漸成為北加州娛樂與觀光的重要據點。

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