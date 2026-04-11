ACoM：出生公民權若取消 恐損失1兆元經濟

ACoM：出生公民權若取消衝擊大。(記者李怡╱翻攝)

美國社群媒體會議（ACoM）10日舉行線上簡報會。多位移民 政策與經濟專家指出，若前總統川普 推動的行政命令取消「出生公民權」最終成立，將對美國經濟、勞動市場與社會結構帶來深遠衝擊，包括未來數十年可能損失高達1兆美元經濟產值，並減少約40萬名高技能勞動力。

會中研究人員強調，出生公民權不僅是法律議題，更牽動人口結構與長期經濟發展。研究顯示，目前出生於美國、父母為無證或臨時移民的群體，多數能透過教育進入辦公行政、醫療管理、教育等需大專學歷的職業；若取消相關權利，將限制其升學與就業機會，直接削弱未來勞動力品質。

專家進一步指出，美國勞動人口增長已高度依賴移民，若同時削弱出生公民權，等同「從數學上」減少未來工作人口來源，恐使現有勞工短缺問題進一步惡化，影響範圍涵蓋醫療、教育、運輸、建築及餐飲等多個產業。

除經濟層面外，人口結構變化亦引發關注。移民政策研究機構分析，若取消出生公民權，未來20年美國無證人口將反而增加約270萬人，50年內更可能增加至540萬人，原因在於新生兒將在美國成長卻缺乏合法身分，形成跨世代的「無身分族群」。

專家警告，這類人口將面臨無法申請醫療補助、糧食援助等社會福利，也可能被排除於高等教育資助體系之外，甚至缺乏合法工作資格，進一步降低教育動機與經濟向上流動機會。

在教育議題上，與會者提到1982年最高法院「Plyler v. Doe」判例，該案確立無證移民子女仍可接受公立教育。專家指出，若相關保障被挑戰，將出現大量兒童無法上學的情況，不僅影響家庭生計，也可能造成長期社會問題，包括低教育人口增加與勞動力素質下降。

從產業角度觀察，醫療體系被認為是最直接受衝擊的領域之一。專家指出，美國至2036年恐短缺多達8.6萬名醫師，而目前超過四分之一醫師為移民。尤其在農村地區，移民僅占整體勞動力5%，卻占醫師比例達14%，一旦移民吸引力下降，偏遠地區醫療資源將首當其衝。

與會者提及近期H-1B簽證政策收緊及申請費用提高，已導致部分診所暫停招聘外籍醫師，顯示政策變動已開始對基層醫療產生實際影響。

專家總結指出，出生公民權長期以來不僅提供法律身分，更象徵「在美國出生即可屬於這裡」的穩定預期，這種確定性有助於吸引全球人才。若政策改變，可能削弱美國作為全球人才首選目的地的地位，影響國家競爭力。

多位法律界人士普遍認為，該行政命令最終在司法上面臨高度挑戰，未必能夠成立。儘管如此，專家呼籲，相關政策討論仍須納入長期經濟與社會影響，避免對未來數十年的發展造成不可逆的後果。

ACoM：出生公民權若取消衝擊大。(記者李怡╱翻攝)