我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

世界台灣同鄉聯誼總會 3/22新春交流聯歡

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館共同主辦「2026年新春交流聯歡會」，訂3月22日舉行。（主辦單位提供）
由世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館共同主辦「2026年新春交流聯歡會」，訂3月22日舉行。（主辦單位提供）

由世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館共同主辦「2026年新春交流聯歡會」，訂3月22日上午11時在金山灣區僑教中心舉行，活動由北加州華僑會館館長吳毓苹、世界台灣同鄉聯誼總會總會長吳睦野擔任總策畫，邀請灣區僑界與社團人士齊聚一堂，共慶新春，促進僑界情誼與交流。

活動現場設有九個服務與展示攤位，內容涵蓋中華文化推廣、白水大學義診服務、理財與健康保險諮詢、安養中心諮詢、杉釦富遠紅外線產品展示及生活小舖等。

吳毓苹表示，活動當天將安排多項精彩節目，愛久久樂團、李芸華健身大鼓隊、風中之羽、熱舞120、雅音樂團、星藝國標舞團、最美舞團、快樂藝術坊、蘆苼葫蘆絲樂團、梅飛色舞團等團體將輪番登台。

吳睦野表示，活動獲多個僑團協辦，包括北美洲華商交流總會、華僑協會總會舊金山灣區分會、WTBA美西一分會、WTBA美西二分會、北加州國際傑人會、矽谷國際傑人會、舊金山和平國際傑人會、佛利蒙國際傑人會及僑聯總會舊金山南灣辦事處等九個單位共同支持，金城銀行、中國信託銀行、華美銀行及樂敘之家等機構提供贊助。

世報陪您半世紀

上一則

舊金山警局 破獲多起有組織零售盜竊案

下一則

攜手Uber Zoox自駕計程車賭城上路

延伸閱讀

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史

北加州祭孔大典 儀容接任總召集人 傳承文化與歷史
馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂

馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂
北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元

北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元
北加客家同鄉會新春聯歡暨會長交接 200人歡聚

北加客家同鄉會新春聯歡暨會長交接 200人歡聚
北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

北加州蘇浙同鄉會 40周年熱鬧春宴

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事