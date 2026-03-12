世界台灣同鄉聯誼總會 3/22新春交流聯歡

由世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館共同主辦「2026年新春交流聯歡會」，訂3月22日舉行。（主辦單位提供）

由世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館共同主辦「2026年新春交流聯歡會」，訂3月22日上午11時在金山灣區僑教中心舉行，活動由北加州華僑會館館長吳毓苹、世界台灣同鄉聯誼總會總會長吳睦野擔任總策畫，邀請灣區僑界與社團人士齊聚一堂，共慶新春，促進僑界情誼與交流。

活動現場設有九個服務與展示攤位，內容涵蓋中華文化推廣、白水大學義診服務、理財與健康保險諮詢、安養中心諮詢、杉釦富遠紅外線產品展示及生活小舖等。

吳毓苹表示，活動當天將安排多項精彩節目，愛久久樂團、李芸華健身大鼓隊、風中之羽、熱舞120、雅音樂團、星藝國標舞團、最美舞團、快樂藝術坊、蘆苼葫蘆絲樂團、梅飛色舞團等團體將輪番登台。

吳睦野表示，活動獲多個僑團協辦，包括北美洲華商交流總會、華僑協會總會舊金山灣區分會、WTBA美西一分會、WTBA美西二分會、北加州國際傑人會、矽谷國際傑人會、舊金山和平國際傑人會、佛利蒙國際傑人會及僑聯總會舊金山南灣辦事處等九個單位共同支持，金城銀行、中國信託銀行、華美銀行及樂敘之家等機構提供贊助。