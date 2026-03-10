「Z世代最強」劉美賢 脫口說mogging致歉

我的頻道

本報編譯組／綜合報導
冬奧金牌得主劉美賢。(歐新社)
劉美賢在2026年米蘭冬奧會後成為全球矚目的焦點，這位20歲的選手在第二次參加冬奧會時表現驚艷，一舉奪得兩枚金牌。

劉美賢先是在團體賽中發揮關鍵作用，幫助美國隊奪得冠軍。隨後，這位來自美國加州的選手又在女子單人滑項目中再下一城，拿下個人的第二枚金牌。

在個人賽中，她完成了一套令人驚嘆的節目，技術與表現力兼具，成功征服評審。這枚金牌也是自2004年以來，美國在花式滑冰女子單人項目中的首枚奧運金牌；同時，這也是20年來首次有美國花滑選手在單人項目站上奧運領獎台。

不過說到底，劉美賢仍然只是一位20歲的年輕女孩。出生於2005年的她，目前是世界花式滑冰冠軍，屬於Generation Z（Z世代），也常被稱為Gen Z。

在最近的一次採訪中，劉美賢表示自己很自豪能成為她所認為「最棒的一代」的一員。當被問到網路俚語「mogging」時，她也坦言自己曾經使用過這個詞。這個詞通常指在外貌或社會地位上壓過、甚至「碾壓」他人。

劉美賢笑著說︰「天啊，其實我不太常用這個詞，那只是某一次採訪時說的。我知道這個詞，也在網路上看過。」隨後，她對自己的世代發表了一段頗具爭議的評論：「是啊，我這一代的人都會用這個詞，我們就是比較厲害。」話一出口，她又立刻笑著補充：「對不起！對不起！」

雖然劉美賢很快為自己的言論道歉，但顯然她仍然相信自己所說的話。對Generation Z（大約出生於1997年至2012年的人）而言，對自身世代的自信與認同，本就是其鮮明特徵之一。

而劉美賢直率、毫不掩飾的發言，某種程度上正好體現了這一點。

