大蘇爾著名馬蹄蓮谷 繁花全被割斷 植被遭踐踏摧殘

編譯組╱綜合報導
大蘇爾著名馬蹄蓮（calla lilies）花谷慘遭摧毀，原因仍不明。（本報檔案照）
大蘇爾著名馬蹄蓮（calla lilies）花谷慘遭摧毀，原因仍不明。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，大蘇爾（Big Sur）最受歡迎的觀光景點之一，馬蹄蓮谷（Calla Lily Valley）已遭全數破壞，原因至今不明。

馬蹄蓮谷隱匿於1號公路（Highway 1）旁的海岸懸崖間，是一處小型峽谷。每逢此時節，數百株齊齊綻放的齊肩白花便讓整片山谷煥發勃勃生機。谷中花期通常在3月中旬達到頂峰，徒步者可沿著泥濘小徑穿過溪流，在田園詩般的漫步中前往Garrapata海灘。

這片秘境曾長期鮮為人知，近年卻因社交媒體爆紅，成為網紅打卡、婚紗攝影與觀光客的必訪之地。

然而如今造訪者目睹的卻是慘狀。上周三（2月25日）下午至周四（2月26日）下午期間，谷中繁花遭人割斷，青翠植被被踐踏摧殘。

「這是蓄意破壞，簡直像公然破壞行為，」蒙特瑞市當地居民凱文（Kevin）在社交媒體發布破壞視頻，「景象令人沮喪，人們四處走動時都震驚得不敢相信。」

凱文透露自己多次造訪馬蹄蓮谷，從未見過如此慘烈的破壞。上周四他帶女友前往此地準備驚喜，卻發現一片被砍伐壓扁的植物墳場。

周末期間，更多失望的徒步者在社交媒體發帖標註了遭踐踏的殘骸。這些帖子累計引發數百條評論，點燃了關於大蘇爾地區應允許與禁止行為的爭論。

其中一個爭議焦點在於這些外來植物是否本該存在。許多評論者指出馬蹄蓮屬於入侵物種，並對它們被毀表示贊同。多位評論者指出，砍伐或踩踏並不能根除這些植物，必須挖出並清除其球莖才能徹底清除。

評論區另一個爭議焦點是：如何處理這個在部分當地人眼中已淪為過度旅遊犧牲品的地方。如同大蘇爾海岸其他Instagram網紅景點，馬蹄蓮谷周邊常因公路擁堵和社交媒體追逐者而陷入混亂。

「上周末那裡被遊客擠爆了，」某位Reddit用戶寫道，「終於有人制止了這場瘋狂。」

對此，另一位網友回應道：「若你抱著『恨遊客到要毀掉美景讓大家難過』的心態，我為你的靈魂狀態感到遺憾，你該解決自己的憤怒問題，畢竟你造成的破壞只是暫時的，僅毀了這個季節的美景。」

凱文表示，他有朋友在蒙特瑞地區居住50年，從未聽說有人蓄意破壞馬蹄蓮谷；但若得知此舉源於對遊客的惡意，他也不會感到意外。

「作為本地人，我認為抱怨（旅遊業）是合理的，」凱文說，「但這種破壞行為實屬不必要。」

