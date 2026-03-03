聖荷西青少年3D列印大量幽靈槍被逮

我的頻道

編譯組／綜合報導
灣區男子被控在臥室利用3D武器列印機製造「幽靈槍庫」。（聖塔克拉拉縣地檢處提供）
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖塔克拉拉縣地檢處（Santa Clara County District Attorney’s Office）日前表示，聖荷西一名18歲青年因在臥室製造「幽靈槍庫」（ghost gun arsenal）面臨指控。

據官員透露，被告雷耶斯（Jacob Reyes）預計將於4日下午就重罪指控出庭受審，罪名包括持有機槍及使用3D印表機非法製造槍枝。

檢方稱，雷耶斯在房間內的運動鞋收藏附近，還囤積了另一套收藏品：27支已完成或接近完成的槍枝，這些武器得益於兩台可正常運作的3D武器列印機。

地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中指出：「就在我們眼皮底下，武器黑市正日益猖獗。檢察長調查人員及其執法夥伴又一次從街頭收繳了這批無法追蹤、非法且致命的武器庫。」

目前尚不清楚雷耶斯何時被捕，但檢方稱在搜查其位於Peach Court社區家中臥室後將其拘留。

此次調查由地區檢察長辦公室槍枝特別行動組與聖荷西警察局（SJPD）GHOST及MERGE部門聯合開展。官員表示，當局還查獲一把疑似用列印機製造的非法手槍。

聖荷西

