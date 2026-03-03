聖荷西警方公布槍戰執法影片 觸目驚心

聖荷西警方公布市中心槍戰執法記錄儀畫面，此為手及頭部被子彈擦傷的席爾瓦警佐視角。（聖荷西警方提供）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，聖荷西市當局公布了1月份在市中心發生的一場驚險槍戰的隨身攝像機視頻片段。在這場衝突中，一名警員頭部和手部中彈受傷，隨後涉案槍手被警方連開數槍擊中後，又遭警用SUV碾壓。

警方周日（3月1日）發布了視頻片段及配套說明，但截至周一（2日）上午尚未公開。此次在加州45天公開披露期限前發布的視頻，最具突破性的視角當屬警佐席爾瓦（Sgt. Gerardo Silva）的視角。

1月21日，席爾瓦駕駛警車疾馳至跨部門聯合追捕戴維斯市（Davis）居民胡賽因（Muhamed Husien）的終點區域，在胡賽因於Notre Dame大道與West Julian街交匯處棄車逃竄時險些撞上該嫌犯。

席爾瓦視角的視頻片段顯示：警佐急剎車後跳出SUV，隨即拔槍。他隨即遭槍擊中手部；當試圖控制武器向襲擊者還擊時，頭部再度中彈。血跡突然濺上制服袖口，他痛苦地呻吟著。在呼叫「我中彈了！」的警報聲中，更多子彈呼嘯而來，擊碎車窗玻璃。他用配槍向胡賽因還擊，最終脫離交火區域。

隨後他徒步追擊胡賽因，嫌疑人先是試圖劫持席爾瓦的警車，繼而逃向87號公路立交橋下，最終在其他警員逼近時遭連槍擊中。席爾瓦踉蹌走向其他警員，眾人立即察覺他身負重傷，高喊著「送醫！送醫！快走！」

另一名警佐駕車追擊逃往天橋的胡賽因，軋過倒地的胡賽因後，持步槍從警用SUV下車。當密集槍聲持續射向胡賽因時，可清晰聽到他高喊「停止射擊！」和「交叉火力！」以防同僚誤傷。

不久後，該警佐走向身受致命傷的胡賽因，反覆喝令：「別他媽動！」

30歲的胡賽因當場被宣布死亡。

在解釋警員為何在胡賽因看似遭首輪槍擊受傷後，仍駕車碾壓其身體並持續開火時，警方解說員稱，在駕駛SUV的第二名警佐擊落了胡賽因的武器後，胡賽因在遭槍擊碾壓後仍持續移動。

擁有13年聖荷西警局資歷的席爾瓦因顱骨骨折接受手術，次日出院。

犯罪專家認為「任何警員在面對此類威脅時，都可能合理判斷必須動用該等級致命武力進行應對」。

有前科的胡賽因涉嫌多起劫車、搶劫案，當天早些時候還參與過其他警匪槍戰。

聖荷西警察局九名警員使用致命武力的行為正在被調查中，預計未來數月內，聖塔克拉拉縣地檢長辦公室將就此發布正式槍擊事件報告。