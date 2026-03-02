傳承文化 2026華埠小姐14強出爐

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
傳承文化展現風采，2026華埠小姐14強出爐。（記者李怡╱攝影）
由中華總商會（Chinese Chamber of Commerce）主辦的2026年華埠小姐「Miss Chinatown USA Pageant」選美活動，於2日（周一）上午在舊金山華埠康年餐廳舉行官方記者會，正式揭開新一屆賽季序幕。主辦單位屆時將介紹來自全美各地的14位決賽佳麗，並說明本年度活動重點與文化推廣計畫。

本屆14名入圍佳麗分別代表波士頓、芝加哥夏威夷休士頓及紐約等城市，展現華裔女性在不同地區成長與發展的多元面貌。記者會現場將安排佳麗逐一亮相、團體合影，以及文化服飾展示，並提供媒體專訪商會領導層、2025年華埠小姐及2026年參賽佳麗。

主辦單位表示，「華埠小姐」多年來致力於推廣中華文化、培養青年女性領導力與社區服務精神，是全美最具代表性的華人文化選美活動之一。活動不僅強調外在儀態，更重視文化素養、社區參與與公共表達能力，期望透過平台培養年輕世代成為促進族群理解與文化交流的親善大使。

2026年華埠小姐總決賽將於3月6日（星期五）晚間，在Hilton San Francisco Union Square（333 O’Farrell Street）舉行。屆時將評選出新一屆華埠小姐及相關榮銜得主，延續這項具有歷史意義的傳統盛事。

中華總商會指出，該會多年來致力於促進經濟發展與文化保存，是社區重要基石機構之一。透過華埠小姐活動，商會不僅展現對文化傳承的重視，也鼓勵年輕一代積極參與公共事務，為社區注入新活力。

有關活動詳情，可電郵[email protected]或瀏覽www.misschinatownusa.org查詢。

芝加哥 休士頓 夏威夷

