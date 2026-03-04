Block執行長多西宣布大裁員 股價應聲大漲

前推特（Twitter）創辦人之一多西（Jack Dorsey），宣布他在屋崙創設的金融科技（fintech）公司Block因人工智慧轉型將裁員 4000多人，股價應聲大漲，但引發部分年輕專業人士的慌張。

ABC電視台報導，Block, Inc.（股票代號XYZ）股價在27日盤前交易中飆升超過20%，前一日該公司執行長多西宣布，為了充分利用AI 技術，公司將裁員4000多人以重組其1萬多名員工。

「核心理念很簡單。智慧工具改變了公司建設和營運的方式，」多西在致股東的信中寫道。Block是Square和Cash App等線上支付平台的母公司。「一個規模小得多的團隊，利用我們正在開發的工具，可以做得更多、更好。」

多西明確指出AI是此次裁員的關鍵因素，這番言論他也發布在他共同創辦的公司X（前身是推特）上。分析師表示，Block公司聲稱裁員將提升其獲利能力和效率，這說法促使投資人紛紛進場買Block的股票。

26日正常交易時段中，Block股價上漲5%，至54.53美元。隨後公司公布了財報以及裁員的消息，26日盤後交易中股價一度飆升至近69美元。這家行動支付服務提供商公布，第四季毛利年增24%。

SPI資產管理公司的英尼斯（Stephen Innes）在評論中表示：「多年來，我們一直在爭論AI是否會對就業崗位造成一定程度的影響。現在，我們看到了一個公開的案例，執行長明確表示，AI工具已經改變了公司建設和運營的方式。」

英尼斯還表示：「近幾個月來，其他大型企業也宣布了影響數萬人的裁員計畫。有些企業淡化了AI與裁員之間的關聯，但Block並沒有。」Block是一家成立於2009年的全球性科技公司，業務遍及美國、加拿大、歐洲部分地區、澳洲 和日本。

多西在X上發文，概述了公司將如何為被裁員員工提供支援。他表示，對於海外員工，具體條款可能有所不同。目前尚不清楚哪些員工會在哪些地區被裁員。

美國企業的裁員規模仍保持在相對健康的水平，但Block公司的裁員是近幾個月來宣布的數千起裁員事件中的最新一起。包括UPS、亞馬遜、陶氏化學和華盛頓郵報在內的多家知名公司近期都宣布了裁員計畫。