聖荷西雙塔計畫可望重振市中心 數百人加入公寓購買等候名單

聖荷西雙塔計畫，可望重振市中心。圖為聖荷西市中心街景。(圖取自聖荷西市臉書)

已有數百人加入聖荷西 雙塔計畫購屋等候名單，希望能在聖荷西的兩棟住房大樓購買公寓。這兩棟大樓的成功，可望振興聖荷西市中心。

聖荷西市長馬漢 (Matt Mahan) 表示，經過多年的延誤和未能實現的預期，現已準備見到住房大樓的入住，並歡迎下一代民眾把市中心當成家。

「聖荷西信使報」報導，位在地址：188 West St. James的這棟雙塔樓，擁有者是「Machine Investment Group」、房產營運商為「Centurion Real Estate Partners」正在為尚未售出公寓、尋找潛在買家。

Centurion Real Estate董事特西吉安 (John Tashjian) 表示，目前約有500人在購屋等候名單上。他說，見過50人、100人的排隊名單，但從未見過如此熱烈反應。

這座擁有640個公寓單元的住宅綜合體，由一座22層的東塔、擁有337個住房單位，以及一座20層的西塔、303間公寓組成。Machine Investment與Centurion公司正專注在優先銷售西塔樓單位。

聖荷西商業地產公司「Meacham/Oppenheimer」合夥人塔辛(David Taxin)認為，房屋銷售熱烈對市中心來說頗具意義，會有更多人進入市中心，也將可見到餐飲業的連鎖效益。

據估計，塔樓最多可容納700-900人居住。「C2K Architecture」是這兩座塔樓的整體設計者。

土地利用和規畫諮詢公司「矽谷合作」(Silicon Valley Synergy)執行長斯泰德勒(Bob Staedler)認為，擁有塔樓公寓業主將擁有產權，代表他們將在市中心生活並擁有房產，也將成為市中心成功故事的一部分。

根據宣傳單，單間公寓(studios)起價42萬9000美元、一房公寓(one-bedroom units)起價60萬美元、兩房公寓(two-bedroom units)起價90萬美元，頂樓公寓(penthouses)起價180萬美元。

塔辛指出，定價策略抓到重點，因為大多數年輕人現買不起獨棟房屋。業主及其專案合作夥伴認為，考慮到南灣目前市場狀況，相信塔樓能夠吸引民眾。

特西吉安表示，住房需求被壓抑已久，聖荷西迫切需要增加住房供應。Machine Investment公司正斥資3000萬美元進行全面升級改造，為入住做準備。其中，約有600萬美元將用於配套設施、泳池和大廳的整修更新。西側塔樓的大廳和配套設施改造工程，預計將在二至四周內啟動。東側塔樓的改造工程，則預計在二至三個月內完成。

在經歷多年疏於管理和策略失誤後，打造一個充滿活力的住房中心機會，終於到來。此前塔樓業主是總部位於中國的房地產 公司「Z&L Properties」的附屬公司。

馬漢表示，Z&L房地產公司已退出物業。

Z&L房地產公司原主導的塔樓建築項目，曾經歷長達八年的財務、建設、開發和法律糾紛，一連串困難陸續發生。在Z&L擁有物業期間，貸款 違約、訴訟、專案延期、施工失誤和缺陷、部分工人被迫居住在東灣倉庫的證據、奴工指控以及一起死亡案件，都令這處房產蒙上陰影。相關行銷策略也不佳。最終，Z&L耗盡資金，放棄拯救這棟住房區的嘗試，任由其荒廢，大部分單位空置。

Machine Investment的一家附屬公司於2025年6月透過快速法拍程序(speedy foreclosure)獲得物業的所有權，當時估值為1億8190萬美元。塔樓業主集團認為，隨著人們陸續搬進他們新買進的塔樓住房，物業複雜歷史將逐漸從記憶中淡去。