瓦斯爐 恐是灣區居民面臨的頭號汙染源

舊金山訊
多項研究表明，使用燃氣爐烹飪會對健康造成長期影響，主要影響呼吸系統健康，但也可能影響心臟健康。(美聯社)
多項研究表明，使用燃氣爐烹飪會對健康造成長期影響，主要影響呼吸系統健康，但也可能影響心臟健康。(美聯社)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，多項研究表明，使用燃氣爐烹飪會對健康造成長期影響，主要影響呼吸系統健康，但也可能影響心臟健康。對於經濟條件允許的人來說，改用電灶幾乎肯定是一個更健康的選擇。

但並非人人都能負擔得起購買新爐灶。如今，一些研究此問題的科學家表示，已掌握足夠的證據，認為現在應該考慮制定公共政策，讓人們更容易負擔得起改用電爐灶的費用。

同時，他們也為使用瓦斯爐的人提供了一些建議，幫助他們減少接觸二氧化氮（NO2）——目前最令人擔憂的汙染物。

使用燃氣烹飪會釋放二氧化氮，這種有毒排放物與燃油汽車和燃煤發電廠排放的汙染物相同，也是造成大部分室外空氣汙染的罪魁禍首。

美國透過推出政策和標準來減少汽車廢氣排放和其他主要汙染源，在降低室外空氣中二氧化氮含量方面取得了巨大進展。

但改善室內空氣品質的努力卻收效甚微。2019年，柏克萊成為全美首個禁止在建築物內新建天然氣管道的城市，旨在減少溫室氣體排放並改善空氣質量，此舉引發了加州各地數十個類似法令的出台。然而，2023年，美國第九巡迴上訴法院裁定柏克萊的禁令與聯邦能源法相牴觸，導致該市撤銷了這項法令，並促使其他地方政府在持續的法律和政治鬥爭中暫停或撤回各自的天然氣禁令政策。

「人們平均90%的時間都待在室內，」研究人員傑克森（Robert Jackson）說，「我們花了數十億美元來改善室外空氣質量，卻幾乎沒有投入任何資金來改善我們一天中大部分時間都待的室內空氣質量。」

研究結果清楚地表明，使用瓦斯爐的人比使用電爐的人接觸到的二氧化氮多得多。二氧化氮造成的具體危害仍然是個謎，因為很難確定單一的暴露來源。傑克森在2024年的一項研究中估計，瓦斯爐產生的二氧化氮暴露可能導致超過5萬例兒童氣喘病例。

傑克森說：「對於灣區的許多人來說，減少二氧化氮暴露的首要措施或許就是改用電器。」

更換瓦斯爐並非人人都能做到。可能負擔不起，而且有些租屋者可能不允許更換大型家電。有些人也只是喜歡用瓦斯做飯，並接受它帶來的一些健康風險。

但科學家表示，仍有一些方法可以減少二氧化氮的暴露。

使用抽油煙機可以有所幫助，但前提是抽油煙機能將油煙排放到室外——有些抽油煙機只是將室內空氣循環利用。

烹飪時開啟空氣清淨機也能降低空氣中的二氧化氮含量。即使只是在後爐灶上烹飪，也能起到一定的作用。還可以減少燃氣的使用，更多地使用微波爐進行預處理，或盡量縮短烹飪時間。也可以使用電器來取代一些需要用到爐灶的功能，例如燒水或煮飯。

