曾被笑紙糊車隊…BART前年因雨延誤3萬次 盼升級軟體解決

編譯林思牧／綜合報導
乘客大眾正拭目以待，看看BART的工程師是否已解決了雨天延誤的問題。(取材自BART官網)
灣區捷運BART每年有3萬多次延誤是起於一個因素。BART宣稱已經找到了解決這個問題的辦法。

舊金山紀事報報導，以空氣中有一絲潮氣就明顯減速而聞名的BART，去年初進行了軟體升級，使其能夠應對雨天。現在，無論軌道多麼濕滑，列車都能以接近正常的速度行駛，無須擔心車輪打滑。

「我們意識到我們需要一個解決方案，」BART發言人綽斯特（Alicia Trost）說，並指出雨天如何影響了其形象和準點率。在升級之前，列車一旦駛到暴露於暴雨、毛毛雨甚至濃霧的露天軌道，就必須突然減速。這意味著在原本每小時70哩的路段，車速會降至50哩；原本限速50哩的路段則會降至36哩。

在最潮濕的月份，列車延誤次數可能高達7000次。乘客甚至開玩笑說，這支車隊「一定是紙糊的」。2024年降雨量接近平均值，雨天造成3萬4356次延誤。同年秋季，董事會批准了一項價值430萬美元的BART未來車隊合約變更訂單，允許製造商將「預煞車動作」（pre-braking actions）整合到列車軟體中。

這樣一來，列車就可以在不同路段之間逐漸減速，而無需擔心車輪會因急煞車鎖死。BART副首席機械師皮卡（Leonardo Pica）表示，這有點像司機在速限不同的高速公路路段之間輕柔地剎車。

工程師從去年初開始實施這項技術，並在去年4月完成工作。皮卡說，由於軟體會觸發緩慢的減速，因此每次行程延誤的時間幾乎可以忽略不計。例如，無論天氣如何，從列治文到米爾布雷的全程行程大約只延誤2分鐘。

就目前的觀察結果來看，情況令人鼓舞。2024年7月至12月共發生48起「雨天事故」，導致1萬1903班列車延誤。2025年同時段，BART記錄了22起雨天事故，但只有128起延誤。1月的雨天導致62趟列車延誤，而本月迄今，BART記錄了96起因天氣原因導致的延誤。

「我不再聽到『由於下雨，BART運行延誤』之類的服務廣播，」23日早上在Powell街車站月台上推著電動自行車的阿倫森（Stefan Aronsen）說。他每天從屋崙通勤到舊金山市中心，以前常在雨天上班遲到。他說，現在BART雨天的行程比平時只多幾分鐘，因為列車在麥克阿瑟站和19街站之間，或者從12街站穿過西屋崙到達跨灣隧道時，由於軌道露天列車會「放緩」行駛。

舊金山 屋崙 灣區

美食樂園╱中式蘋果茶爆紅 專家：勿美化益處

北加象鼻海豹爆禽流感 多隻幼崽死亡 官員籲避免接觸

