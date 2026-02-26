舊金山交通罰單激增近5倍 測速攝影機5個月內開近10萬張

我的頻道

編譯組／綜合報導
舊金山交通罰單數量激增，並非因為警察嚴加取締。(本報檔案照片)
舊金山交通罰單數量激增，並非因為警察嚴加取締。(本報檔案照片)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年舊金山官員在33條道路和路口安裝測速攝影機時，他們表示目標是促使司機更謹慎駕駛，而非給他們開罰單。然而交通罰單數量卻迅速飆升至該市十年未見的水平。

數據令人震驚：2024年舊金山當局僅開出2萬6000餘張罰單，2025年這一數字激增至12萬2000張，略低於2015年舊金山警方開出的12萬4000張罰單。

如今，測速攝影機承擔了大部分執法任務。短短5個月內，這些設備開出的9萬1000張罰單，遠超舊金山警方全年開出的2萬張罰單和紅燈攝影機開出的1萬張罰單。安全倡導者對此欣喜不已，而政策制定者則在思考：技術能否真正取代警力？

舊金山市交通局（SFMTA）工作人員則認為這些設備運行符合罰單數量會隨時間遞減的預期，並指出另一潛在因素：隨著更多員工返崗，整體交通流量已恢復增長，更多駕駛員意味著更多違規可能。

SFMTA採取漸進式技術部署，去年3月啟用首批攝影機，數月內僅發出警告，直至8月才轉為開具罰單。經過五個月的運行，超速者被抓獲的概率大幅提升，這標誌著執法成效在經歷一段低迷期後實現逆轉。

去年該市交通事故死亡人數突然迎來創紀錄的降幅，部分倡導者將功勞歸於測速攝影機。街道安全倡導者指出，該市成功歸功於對物理基礎設施的投入，例如設置保護性自行車道或凸起路緣石迫使減速。警方表示，已採取更具戰略性的執法方式，通過識別事故熱點區域並深入分析碰撞成因來優化執法策略。

測速攝影機的影響能否持久尚不明確。從月度數據看，9月至12月期間警告數量確有下降，但罰單數量變化甚微。2026年初的數據尚未公佈。SFMTA的初步研究結果頗為可喜：在15處攝影機安裝點，超速行為下降了72%。

罰單 舊金山

