北加象鼻海豹爆禽流感 多隻幼崽死亡 官員籲避免接觸

快訊

舊金山訊
禽流感曾重創阿根廷南象海豹族群，造成數千隻死亡。(國家公園局提供)
近年持續在全球擴散的高致病性禽流感病毒，已在北加州沿岸象鼻海豹（Elephant Seals）族群中被首次確認。研究人員近日在聖馬刁縣海灘發現多隻象鼻海豹出現異常症狀並陸續死亡，引發加州野生動物研究人員關注。

加州大學戴維斯分校（UC Davis）聲明，位於Año Nuevo州立公園的七隻已斷奶象鼻海豹幼崽，檢測出H5N1禽流感病毒，這也是加州首次在海洋哺乳動物中確認該病毒感染案例。研究人員上周末開始注意到部分海豹出現異常呼吸與神經症狀，包括虛弱與顫抖等情形。

加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）教授、Año Nuevo自然保護區主任柯斯塔(Dan Costa)表示，目前至少已有18隻幼崽死亡，推測與禽流感有關，但部分死亡個體仍在等待正式檢測結果確認。他指出，研究團隊上周五發現約10隻死亡海豹，此後每天仍持續新增約3隻死亡個體。由於目前並無針對象鼻海豹的治療方式，研究人員只能持續觀察病毒在族群中的擴散情況。

柯斯塔表示，疫情可能快速蔓延，也可能緩慢擴大，「只能希望疫情很快結束，但目前仍無法確定。」

加州州立公園管理單位形容，目前病例數仍屬「小規模」。Año Nuevo州立公園每年冬季約有近5000隻象鼻海豹繁殖，疫情爆發時海灘上約有1350隻海豹。柯斯塔指出，疫情可能對今年出生的幼崽造成明顯影響，但由於象鼻海豹幼崽原本就有近半數無法度過第一年，因此若今年族群受損，雖然令人擔憂，但不至於對整體族群造成毀滅性打擊。

他補充，象鼻海豹壽命可達20年，成年個體通常可繁殖10年以上，只要成年海豹多數存活，族群長期仍有機會恢復。Año Nuevo本身屬於較小規模族群，目前南加州主要象鼻海豹棲地尚未發現病毒感染跡象。

官員強調，禽流感對人類的感染風險仍被評估為極低，但病毒仍可能在人與動物之間傳播，呼籲民眾避免接觸活體或死亡海豹，以降低風險。

加州大學 禽流感 疫情

