報告指出 矽谷資本膨脹失衡 貧富差距加劇

「矽谷聯合創投」發布2026年矽谷指數報告指出，矽谷現在比以往任何時候都富裕，但貧富差距加劇。(取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

隨著矽谷 聚集前所未有的財富，一份新報告發現，經濟增長與當地富裕居民不成比例地持有投資資產相關，擴大貧富差距。

聖荷西信使報(Mercury News )報導，矽谷投資回報的成長速度、比當地薪資和薪資的成長更快速，這種財務差距，有可能更進一步加劇，並影響人口結構的變化，傷害矽谷的勞動力、學校和醫療照護系統。

非營利智庫「矽谷聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)發布這份新報告，指出資產失衡很大程度導因於矽谷率先採用的創投模式。目前，矽谷大型科技公司和新創公司通常會向投資者和員工授予股權，例如股票和其他股權，皆能有指數型增長。

矽谷聯合創投總裁暨執行長漢考克(Russell Hancock) 表示，這個情況創造一條大家從未想像過的致富道路。

根據「2026年矽谷指數報告」(2026 Silicon Valley Index)，矽谷年收入超過20萬美元的家庭中、約有70%擁有投資收入，包括股票股息、債券利息和其他收益。相較之下，年收入低於20萬美元的族群、擁有投資資產人數則少於1%，顯現資產所有權如何加劇矽谷的經濟分歧。

根據指數，過去十年期間，矽谷投資收益增長超過兩倍，在2023年達到創紀錄的950億美元，超過薪資成長速度。這些收益不包括資本收益，例如股票市場交易收益。

於此同時，指數發現，矽谷收入不平等程度已提高至全國平均的兩倍。收入最高的10%的家庭、不包括矽谷地區66位億萬富翁，目前擁當地約四分之三的現金和流動資產，包括股票投資。而收入最低的一半家庭、僅擁有1%的現金和流動資產。

這份由「矽谷聯合創投」發布之「2026年矽谷指數報告」，主要專注聖塔克拉拉縣和聖馬刁縣，但部分數據也包括舊金山 和阿拉米達縣南區。

矽谷高漲房價 ，則是另一個矽谷地區貧富不均的指標。根據指數，時至2025年底，矽谷獨棟房屋中位數價格已達198萬美元，幾乎是全國平均的五倍。去年，矽谷地區只有大約四分之一的潛在首次買房人士、可負擔中位數價位房屋，而全國平均約為一半。

為了可負擔飆漲房價，愈來愈多的家庭正在提現股票和股權，而這些方法僅有當地居民中的一小部分人才能進行。

房地產經紀人迪萊昂(Ken DeLeon)指出，股市在過去五年期間加速上漲，尤其矽谷去年人工智慧產業蓬勃發展，賣股票提現買房的趨勢更趨廣泛。