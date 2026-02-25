華女被ICE關8個半月 律師提交人身保護令申請 獲釋等待裁決

我的頻道

鳳凰城訊
華女餐廳老闆Kelly Yu，被ICE關押八個半月後，最近獲釋回家。圖為她的餐廳。（谷歌地圖）
華女餐廳老闆Kelly Yu，被ICE關押八個半月後，最近獲釋回家。圖為她的餐廳。（谷歌地圖）

華女餐廳老闆于凱莉（Kelly Yu，音譯），被移民暨海關執法局（ICE）關押長達八個半月後，最近終於獲釋回家。因為律師向法院提交的「人身保護令」（habeas corpus）申請被批准，但她目前必須佩戴電子監控腳環，活動範圍受限，仍在等待法庭最終的移民裁決。

據福斯電視台（FOX）等媒體綜合報導，于凱莉與她的美國丈夫，在亞利桑納州鳳凰城郊區的皮奧里亞（Peoria）、格蘭岱（Glendale）經營兩家壽司餐廳。2025年5月，于凱莉在與移民官員會面後被拘留，並一直關押在Eloy移民拘留中心，「他們說只抓罪犯，但這根本不是真的，我們不是罪犯。」此案曾引發全美關注，社區、政界人士努力提供幫助，聲援要求釋放她。

報導稱，關押長達八個半月後，于凱莉2月20日終於獲釋，並與家人團聚。獲釋當日，她在家人陪伴下表達激動之情，「我太高興可以出來，能和家人團聚。非常感謝大家對我的幫助和關心。」

于凱莉如今成功獲釋，是因為律師提交人身保護令申請，指政府非法拘押，法官最終同意這項申請，並下令釋放。「我希望將來有人能幫助我改變在美國的身分，」于凱莉表示，「我們越過邊境，在美國沒有做錯任何事，只想過上更好的生活，努力工作、按時納稅。」

雖然重獲自由，但于凱莉的移民身分仍懸而未決。她目前必須配戴電子腳鐐，出行範圍不得超過75英里，並需要繼續向法院報到。未來是否會被遣返，仍在等待法院最終裁決。

移民 邊境 亞利桑納州

