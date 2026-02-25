110年歷史小鎮 卡美爾終於有門牌地址

卡美爾這座加州海濱小鎮在110年歷史上，首次啟用街道地址。(Google Maps)

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，沿著卡梅爾小鎮(Carmel-by-the-Sea)的主要商業Ocean Avenue，路人可見瑞士阿爾卑斯山木屋與童話般的英式小屋，這些建築被冠以「歡樂橡樹」（Merry Oaks）、「藍鳥小屋」（Bluebird Cottage）、「海洋盡頭」（Oceans End）等奇趣名稱。

但由於無法在地圖應用中輸入具體地址，這個距舊金山以南120哩的海濱社區約3200名居民，長期依賴著常令人困惑的描述性指引。例如鎮議員巴倫（Jeff Baron）給訪客發送詳盡的尋家路線時，總以這樣一句結束：「我們家是右側第13棟房屋。」

這種狀況即將改變。在建鎮110年的歷史中，卡美爾將於今春首次為所有商鋪、政府建築和住宅分配門牌號。這對長期以特立獨行著稱的蒙特瑞半島（Monterey Peninsula）高端社區而言堪稱地震級變革。去年10月鎮議會全票通過廢除這一標誌性特色、啟用門牌制度的決議，終結了持續數十年的地方爭議。

地址倡導者認為，對老齡化人口（全鎮半數以上居民超過65歲）而言，及時獲得緊急救援至關重要。而反對者擔憂，為房屋編號將使這座畫家、詩人、作家的歷史避風港淪為千篇一律的美國普通城鎮。

據Realtor.com數據顯示，卡美爾約75%的房屋被用作度假房產。大批超級富豪購房者湧入，其中許多人每年僅居住一兩個月，推高了當地房價中位數至400萬美元以上，同時也侵蝕了這座小鎮特有的古怪氣質與緊密社區氛圍。自2018年就任鎮議員的巴倫希望社區能更積極地吸引常住居民。

在加州 ，鮮有城鎮比卡美爾更抗拒變革，這裡至今沒有停車計時器、路燈、快餐店、住宅區人行道、交通信號燈和郵箱。甚至還有一條陳舊法規（雖未執行）要求：穿著超過兩吋高跟鞋需申請許可。

當地居民至少從1925年起就圍繞增設門牌號爭論不休。當加州於1953年提出立法要求所有鎮政機構為房產分配門牌號時，社區民眾憤怒至極，甚至揚言要脫離該州。

卡美爾鎮議會10月7日就街道編號實施問題投票 ，最終五比零的表決結果成功說服了長期持反對立場的社區成員。

自此，卡美爾鎮已發布含擬定地址的草案地圖，廣泛徵集社區反饋，甚至舉辦數場活動向居民詳解方案內涵。鎮政府計畫在未來四個月內為所有房產正式分配地址。