我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

110年歷史小鎮 卡美爾終於有門牌地址

編譯組／綜合報導
卡美爾這座加州海濱小鎮在110年歷史上，首次啟用街道地址。(Google Maps)
卡美爾這座加州海濱小鎮在110年歷史上，首次啟用街道地址。(Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，沿著卡梅爾小鎮(Carmel-by-the-Sea)的主要商業Ocean Avenue，路人可見瑞士阿爾卑斯山木屋與童話般的英式小屋，這些建築被冠以「歡樂橡樹」（Merry Oaks）、「藍鳥小屋」（Bluebird Cottage）、「海洋盡頭」（Oceans End）等奇趣名稱。

但由於無法在地圖應用中輸入具體地址，這個距舊金山以南120哩的海濱社區約3200名居民，長期依賴著常令人困惑的描述性指引。例如鎮議員巴倫（Jeff Baron）給訪客發送詳盡的尋家路線時，總以這樣一句結束：「我們家是右側第13棟房屋。」

這種狀況即將改變。在建鎮110年的歷史中，卡美爾將於今春首次為所有商鋪、政府建築和住宅分配門牌號。這對長期以特立獨行著稱的蒙特瑞半島（Monterey Peninsula）高端社區而言堪稱地震級變革。去年10月鎮議會全票通過廢除這一標誌性特色、啟用門牌制度的決議，終結了持續數十年的地方爭議。

地址倡導者認為，對老齡化人口（全鎮半數以上居民超過65歲）而言，及時獲得緊急救援至關重要。而反對者擔憂，為房屋編號將使這座畫家、詩人、作家的歷史避風港淪為千篇一律的美國普通城鎮。

據Realtor.com數據顯示，卡美爾約75%的房屋被用作度假房產。大批超級富豪購房者湧入，其中許多人每年僅居住一兩個月，推高了當地房價中位數至400萬美元以上，同時也侵蝕了這座小鎮特有的古怪氣質與緊密社區氛圍。自2018年就任鎮議員的巴倫希望社區能更積極地吸引常住居民。

加州，鮮有城鎮比卡美爾更抗拒變革，這裡至今沒有停車計時器、路燈、快餐店、住宅區人行道、交通信號燈和郵箱。甚至還有一條陳舊法規（雖未執行）要求：穿著超過兩吋高跟鞋需申請許可。

當地居民至少從1925年起就圍繞增設門牌號爭論不休。當加州於1953年提出立法要求所有鎮政機構為房產分配門牌號時，社區民眾憤怒至極，甚至揚言要脫離該州。

卡美爾鎮議會10月7日就街道編號實施問題投票，最終五比零的表決結果成功說服了長期持反對立場的社區成員。

自此，卡美爾鎮已發布含擬定地址的草案地圖，廣泛徵集社區反饋，甚至舉辦數場活動向居民詳解方案內涵。鎮政府計畫在未來四個月內為所有房產正式分配地址。

世報陪您半世紀

加州 舊金山 投票

上一則

俯身低腰、凌厲抬腿…金州勇士隊長者舞團變球場人氣王

下一則

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

延伸閱讀

佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關

佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關
開啟一扇窗

開啟一扇窗
紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍
服務長者 黃敏儀資助醫療預約免費接送

服務長者 黃敏儀資助醫療預約免費接送
純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶