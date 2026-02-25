舊金山春節期間搶案頻傳 警籲提高警覺

農曆新年期間舊金山多區接連發生搶劫與傷人案。（記者李怡／攝影）

農曆新年前後，舊金山 多個警區接連發生搶劫與傷人案件。根據舊金山警察局（SFPD）24日公布的每日治安摘要，2月22日至23日期間，灣景（Bayview）、Ingleside與市中心等地共發生多起持械搶劫、刺傷與加重攻擊案件，部分受害人被送醫治療，所幸多為非致命傷勢。

警方指出，2月23日清晨6時左右，市中心Drumm街與Washington街一帶發生一起持刀刺傷未遂搶劫案。一名43歲女性在步行時，遭嫌犯從後方接近並搶奪背包，過程中發生扭打，嫌犯持刀刺傷受害人後逃離現場。受害人隨後被送往醫院，傷勢屬非致命性質，警方尚未逮捕嫌犯。

同日下午5時許，灣景區1600號Oakdale街段發生加重攻擊案。警方表示，一名38歲女性在口角衝突中遭對方以BB槍多次射擊，隨後送醫治療，傷勢同樣為非致命。嫌犯仍在逃。

當日晚間6時，Ingleside警區Lowell街與Byron法院附近發生持槍搶劫案。兩名30多歲男性嫌犯駕車靠近受害人，下車後持槍指向受害人，要求交出背包，隨後駕車逃逸。受害人未受傷，但背包內現金、車鑰匙與工作制服等物品遭搶。

此外，2月22日晚間9時，灣景區Marlin法院100號街段亦發生強制搶劫案，一名23歲男性遭襲並被搶走錢包與證件。警方表示，相關案件均尚未有人被捕，案件仍在調查中。

由於農曆新年期間華埠 及周邊商圈人流增加，加上不少民眾外出聚餐與參加慶祝活動，警方提醒市民提高警覺，特別是在清晨與夜間時段，避免獨自行走偏僻路段，並留意隨身財物安全。

有華埠商家表示，節慶期間人潮回流讓商業氣氛有所恢復，但治安問題仍是顧客關心的焦點。「大家出來過年、吃飯、看表演，是很好的現象，但安全感也很重要。」一名餐館業者說，希望警方能加強巡邏，讓市民與遊客安心消費。

警方表示，將持續在節慶期間加強重點區域巡邏與執法，並呼籲知情民眾透過舊金山警察局匿名熱線提供線索，共同維護社區安全。