我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

殺3名女兒 德利市母親獲准假釋 最快服刑未滿30年可出獄

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖馬刁縣地檢處周一表示，仍「強烈反對」浩格的獲釋。（聖馬刁縣警辦公室提供）
聖馬刁縣地檢處周一表示，仍「強烈反對」浩格的獲釋。（聖馬刁縣警辦公室提供）

聖馬刁縣地檢處表示，一名於1998年在德利市（Daly City）殺害三名年幼女兒的母親，近日被加州假釋委員會認定符合假釋資格，未來可能在服刑未滿30年的情況下獲釋。

現年53歲的浩格（Megan Hogg）於1998年3月23日犯案，當時她25歲。檢方指出，她以膠帶封住三名女兒的口部與雙腳，並將她們悶死，三名受害女童年齡分別為兩歲、三歲與七歲。檢方當年表示，浩格行凶動機是因為不滿孩子與照顧她們的祖母關係更為親近。

浩格其後對三項一級謀殺罪提出不抗辯（no contest），被判處25年至終身監禁。

最新一次假釋聽證會於上周五在位於Chowchilla的中央加州女子監獄（Central California Women’s Facility）舉行。根據檢方資料，共有10名家屬出席聽證，其中7名來自浩格直系家庭的成員支持其獲釋；另有3名來自孩子父親一方的家屬到場，其中2人反對假釋，1人則表示交由假釋委員會裁量。

最終，假釋委員會裁定浩格符合假釋條件。這是她近八年內第五次假釋聽證，也是第二次被認定適合獲釋。

早在2018年，浩格首次獲得假釋聽證時，委員會曾裁定她可提前5年出獄。然而，受害女童家屬與聖馬刁縣地檢處向時任州長布朗（Jerry Brown）陳情後，該決定在四個月後遭推翻。此後，她在2019年、2021年及2023年的聽證中均未獲准假釋。

聖馬刁縣地檢處周一表示，仍「強烈反對」浩格的獲釋。依程序，案件將送交州長紐森（Gavin Newsom）辦公室審查，由州長決定是否維持或推翻假釋委員會的決定。

世報陪您半世紀

加州 紐森

上一則

華美半導體協會辦3L研討會 邀3名師開講

下一則

紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

延伸閱讀

黎智英能否保外就醫？香港懲教署長：須服刑完畢

黎智英能否保外就醫？香港懲教署長：須服刑完畢
波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情
富察遭中國判刑3年 何時可獲釋仍無消息

富察遭中國判刑3年 何時可獲釋仍無消息
「最貪女檢」索賄2300萬判12年 第6次申請假釋遭駁回

「最貪女檢」索賄2300萬判12年 第6次申請假釋遭駁回
Sprouts進駐金山 貼身肉搏戰Trader Joe's

Sprouts進駐金山 貼身肉搏戰Trader Joe's

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課