殺3名女兒 德利市母親獲准假釋 最快服刑未滿30年可出獄

聖馬刁縣地檢處表示，一名於1998年在德利市（Daly City）殺害三名年幼女兒的母親，近日被加州 假釋委員會認定符合假釋資格，未來可能在服刑未滿30年的情況下獲釋。

現年53歲的浩格（Megan Hogg）於1998年3月23日犯案，當時她25歲。檢方指出，她以膠帶封住三名女兒的口部與雙腳，並將她們悶死，三名受害女童年齡分別為兩歲、三歲與七歲。檢方當年表示，浩格行凶動機是因為不滿孩子與照顧她們的祖母關係更為親近。

浩格其後對三項一級謀殺罪提出不抗辯（no contest），被判處25年至終身監禁。

最新一次假釋聽證會於上周五在位於Chowchilla的中央加州女子監獄（Central California Women’s Facility）舉行。根據檢方資料，共有10名家屬出席聽證，其中7名來自浩格直系家庭的成員支持其獲釋；另有3名來自孩子父親一方的家屬到場，其中2人反對假釋，1人則表示交由假釋委員會裁量。

最終，假釋委員會裁定浩格符合假釋條件。這是她近八年內第五次假釋聽證，也是第二次被認定適合獲釋。

早在2018年，浩格首次獲得假釋聽證時，委員會曾裁定她可提前5年出獄。然而，受害女童家屬與聖馬刁縣地檢處向時任州長布朗（Jerry Brown）陳情後，該決定在四個月後遭推翻。此後，她在2019年、2021年及2023年的聽證中均未獲准假釋。

聖馬刁縣地檢處周一表示，仍「強烈反對」浩格的獲釋。依程序，案件將送交州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室審查，由州長決定是否維持或推翻假釋委員會的決定。