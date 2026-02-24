我的頻道

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

聯邦探員口罩禁令 聖荷西仍有效

編譯組／綜合報導
聯邦法官暫緩加州實施禁止聯邦探員佩戴口罩的法令，但類似政策在聖荷西仍有效。聖荷西市議員奧迪茲發起聖荷西的反口罩政策，是為解決社區對ICE的擔憂。(取自聖荷西市議員奧迪茲臉書)
聯邦法官暫緩加州實施禁止聯邦探員佩戴口罩的法令，但類似政策在聖荷西仍有效。

「聖荷西焦點」報導，聯邦法官史奈德(Christina Snyder)9日裁定，加州「禁止秘密警察法案」(No Secret Police Act)似乎具有歧視，因其僅禁止聯邦探員佩戴口罩、而未禁止州執法人員佩戴口罩。法令原定1月1日生效，但在川普總統政府提出訴訟後被暫停。史奈德的裁決則維持「禁止私刑法案」(No Vigilantes Act)有效，其要求執法人員在執勤時、佩戴姓名或徽章。

聖荷西市議員奧迪茲(Peter Ortiz)發起聖荷西的反口罩(anti-mask)政策，是為解決社區對移民和海關執法局(ICE)的擔憂。他表示，已向市府律師確認，裁決對聖荷西市的政策沒有影響，因為其適用於所有執法人員。

奧迪茲指出，政策對社區的安全和福祉至關重要，這個決定可維護州府和地方政府保護公民的權益。市府律師伍德(Susana Alcala Wood)則未回應置評。

聖荷西市議會去年秋天通過一項類似政策、要求執法人員在佩戴口罩時表明身分，同時也通過反口罩法案。聖荷西領導人也禁止ICE使用市政物業以進行移民執法活動。

聯邦法官史奈德的裁決，提供未來州立法禁止聯邦探員戴口罩的可能性，前提是禁令適用於所有執法人員。提出「禁止秘密警察法案」(No Secret Police Act)的加州參議員斯威善高(Scott Weiner)表示，他將立即提出新立法，將州警察納入法案的適用範圍。

威善高聲明指出，ICE和邊境巡邏隊蒙面、是為了最大限度進行恐怖行動，並逃避責任。 當局須確保口罩禁令可有效執行。

史奈德法官在判決書中寫道，兩項州法律「透過促進透明度來服務公眾利益」(serve the public interest by promoting transparency)，執法人員沒有合理的司法程序以隱藏他們身份。裁決將於2月19日生效。

「移民權利與教育服務網絡」(SIREN)執行長陳輝(Huy Tran)表示，裁決顯示州法僅需調整。 

陳輝告訴「聖荷西焦點報」指出，實際情況是當地執法人員在一般工作並不戴口罩。可能在部分特殊情況需佩戴口罩，但一項強勢政策既可涵蓋這些有限例外情況，又能預期執法人員以透明的方式進行執法。

聖荷西 加州 移民

