聖荷西新辦公園區 剛蓋好已全租出

紅點處就是One Santana West園區。(谷歌地圖)

聖荷西 科技等行業持續發熱， 一座新的辦公園區剛蓋好立刻都被完全租賃。

聖荷西信使報報導，位於聖荷西Santana Row的一棟現代風格八層辦公大樓已成為矽谷的成功典範，知情人士透露，該樓租賃活動十分活躍，已到全部租出的最後階段。位於3155 Olsen Drive 的One Santana West園區，室內總面積達37萬平方呎，由該區的開發商和主要擁有者——費德羅房地產 投資信託公司（Federal Realty Investment Trust）開發。

「One Santana計畫已100%完成，」公司財務長古列爾莫內（Daniel Guglielmone）在2月12日與華爾街分析師舉行的電話會議上表示，此次會議旨在討論公司第四季度財務業績。「已完成」通常指所有當事人已簽署租賃協議或已進入最終簽署階段。

這棟大樓是Santana Row擴建工程的先導。Santana Row是一個綜合用途社區，位於西聖荷西Stevens Creek Boulevard 和South Winchester Boulevard交匯處附近，集商店、餐廳、住宅、辦公大樓、酒店和電影院於一體。

「One Santana West是一個地理位置優越的優秀項目，」商業地產公司高力國際（Colliers International）執行副總裁桑德林（David Sandlin）說。這座辦公中心不僅是Santana Row的一部分，而且距離Westfield Valley Fair購物中心僅幾步之遙。

該商業房地產公司改變了最初的策略，不再將整棟建築出租給單一租戶。該公司決定將部分辦公空間出租給多個租戶。更高的靈活性促使許多企業將 One Santana West 視為其新營運地點。

一些值得關注的租賃案例包括：普華永道美國集團（PwC U.S. Group）租賃了 14萬1000 平方呎；金融科技和保險公司Acrisure租賃了 2萬9000 平方呎；人工智慧公司Couchbase租賃了 2萬3700 平方呎；租賃服務公司Calix租賃了1萬8000 平方呎；辦公空間設計公司Pivot Interiors租賃了 1萬5000 平方呎；線上心理諮詢公司BetterHelp（隸屬於 Teledoc）租賃了 1萬0400 平方呎。