我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

BART預算赤字 或衝擊灣區捷運站周遭房價

編譯組／綜合報導
面對高達4億美元預算赤字，捷運考慮關閉部分車站並大幅削減服務，可能對房市造成衝擊。(圖取自BART臉書)
面對高達4億美元預算赤字，捷運考慮關閉部分車站並大幅削減服務，可能對房市造成衝擊。(圖取自BART臉書)

大量研究表明，「灣區捷運」(BART)車站方圓半英里內的房價會飆漲。 由BART收集的縣估值數據顯示，這半英里半徑內的地塊價值、是BART服務區域內平均房價的四倍。但是，面對高達4億美元預算赤字，捷運考慮關閉部分車站並大幅削減服務，可能對房市造成衝擊。

「舊金山紀事報」報導，若選民在11月投票否決對鐵路系統提供資金，BART將面臨每年高達4億美元的預算赤字，因此，BART官員正考慮關閉部分車站並大幅削減服務。其將嚴重擾亂灣區的通勤，導致原已擁擠的高速公路增加壓力，並持續向外擴散，包括影響房地產市場。

柏克萊房地產經紀人莫瑞斯(Emma Morris)認為，BART車站若關閉，買房人士會開始調整購房選擇，他們可能不太願意再因為住在這些地區而支付溢價。

城市規劃師長期研究住房和交通樞紐之間的共生關係，發現通勤交通網絡能夠提升房價，因為其提供就業機會，並促使社區更適宜步行。當車站設立，總是能吸引新的開發項目，例如餐廳、零售廣場和藝術區。「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)與「美國公共交通協會」(American Public Transportation Association)2019年發布報告指出，距離公共交通站點半英里以內的房屋、售價比該地區外的房產，高出4%-24%。

一再有研究表明，BART是如何深遠影響房市，並促進灣區城市中心的蓬勃發展。柏克萊顧問公司「策略經濟」(Strategic Economics)2014年一項分析顯示，在阿拉米達縣，人們願意為距離BART半英里以內的房產、支付18%溢價。在康曲柯士達縣(Contra Costa County)，買房人士也願意為靠近車站的房產、支付11%溢價。 2019年，「峰田交通研究所」(Mineta Transportation Institute)研究人員特別研究Warm Springs／South Fremont 的BART延伸線，發現車站附近的獨棟房屋、在車站開通後，房價上漲9%-15%。

Compass Real Estate的創始房產經紀人之一的瓊斯(Amanda Jones)表示，房屋鄰近BART，就如同黃金。瓊斯解釋說，房屋是一種生活方式的選擇，而不是對土地和建築的客觀估值。瓊斯說，若不必每天開車幾個小時上班，或孩子可自行搭車，生活品質就更高。柏克萊房地產經紀人莫若斯指出，許多客戶即使遠距辦公，也會尋找靠近BART的房屋，因為，即使他們偶爾需要去辦公室，靠近BART仍很重要。

房地產專家對試圖設想沒有BART的未來，持謹慎態度。大多數人承認，大幅削減營運將對房市將產生寒蟬效應，儘管目前很難預測具體影響。捷運系統的崩塌，尚未知將如何影響獨棟房屋。

世報陪您半世紀

房地產 房價 灣區

上一則

AI數位扒衣 蔑視女性引公憤

下一則

聖荷西新辦公園區 剛蓋好已全租出

延伸閱讀

想讓家庭更和諧 可投資這項服務

想讓家庭更和諧 可投資這項服務
NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場

NBA／金塊穆雷0.9秒追平罰球失手 快艇驚險守護主場
首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售

首購族機會 柏克萊ADU可單獨銷售
源於柏克萊Peet's Coffee 月底前關閉金山多家門市

源於柏克萊Peet's Coffee 月底前關閉金山多家門市
退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

退休消防員罹癌 保險商拒付藥費引質疑 家屬籲市府介入

熱門新聞

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我