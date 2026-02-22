BART預算赤字 或衝擊灣區捷運站周遭房價

面對高達4億美元預算赤字，捷運考慮關閉部分車站並大幅削減服務，可能對房市造成衝擊。(圖取自BART臉書)

大量研究表明，「灣區 捷運」(BART)車站方圓半英里內的房價 會飆漲。 由BART收集的縣估值數據顯示，這半英里半徑內的地塊價值、是BART服務區域內平均房價的四倍。但是，面對高達4億美元預算赤字，捷運考慮關閉部分車站並大幅削減服務，可能對房市造成衝擊。

「舊金山紀事報」報導，若選民在11月投票否決對鐵路系統提供資金，BART將面臨每年高達4億美元的預算赤字，因此，BART官員正考慮關閉部分車站並大幅削減服務。其將嚴重擾亂灣區的通勤，導致原已擁擠的高速公路增加壓力，並持續向外擴散，包括影響房地產 市場。

柏克萊房地產經紀人莫瑞斯(Emma Morris)認為，BART車站若關閉，買房人士會開始調整購房選擇，他們可能不太願意再因為住在這些地區而支付溢價。

城市規劃師長期研究住房和交通樞紐之間的共生關係，發現通勤交通網絡能夠提升房價，因為其提供就業機會，並促使社區更適宜步行。當車站設立，總是能吸引新的開發項目，例如餐廳、零售廣場和藝術區。「全國房地產經紀人協會」(National Association of Realtors)與「美國公共交通協會」(American Public Transportation Association)2019年發布報告指出，距離公共交通站點半英里以內的房屋、售價比該地區外的房產，高出4%-24%。

一再有研究表明，BART是如何深遠影響房市，並促進灣區城市中心的蓬勃發展。柏克萊顧問公司「策略經濟」(Strategic Economics)2014年一項分析顯示，在阿拉米達縣，人們願意為距離BART半英里以內的房產、支付18%溢價。在康曲柯士達縣(Contra Costa County)，買房人士也願意為靠近車站的房產、支付11%溢價。 2019年，「峰田交通研究所」(Mineta Transportation Institute)研究人員特別研究Warm Springs／South Fremont 的BART延伸線，發現車站附近的獨棟房屋、在車站開通後，房價上漲9%-15%。

Compass Real Estate的創始房產經紀人之一的瓊斯(Amanda Jones)表示，房屋鄰近BART，就如同黃金。瓊斯解釋說，房屋是一種生活方式的選擇，而不是對土地和建築的客觀估值。瓊斯說，若不必每天開車幾個小時上班，或孩子可自行搭車，生活品質就更高。柏克萊房地產經紀人莫若斯指出，許多客戶即使遠距辦公，也會尋找靠近BART的房屋，因為，即使他們偶爾需要去辦公室，靠近BART仍很重要。

房地產專家對試圖設想沒有BART的未來，持謹慎態度。大多數人承認，大幅削減營運將對房市將產生寒蟬效應，儘管目前很難預測具體影響。捷運系統的崩塌，尚未知將如何影響獨棟房屋。