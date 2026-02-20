AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

人工智慧已經發展到自寫程式，那麼現任的軟體工程師該何去何從？

舊金山 標準(San Francisco Chronicle)報導，三個月前，矽谷各地的工程師都收到了一份彷彿是為他們量身打造的禮物：Anthropic 公司的AI 程式設計工具 Claude Code 的新版本。軟體工程師利用假期進行各種嘗試，驚嘆它的功能非常強大。他們戲稱它為「克勞德聖誕節 」（Claude Christmas）。

然而，這份喜悅並沒有持續太久。許多人在假期結束後感到深深的不安，因為他們眼睜睜地看著這款於 11 月 24 日發布的工具，能夠自主構建人類原本需要花費數周時間編寫的專案。對某些人來說，這項突破證實了他們內心深處更可怕的擔憂：他們或許很快就會淪為科技從業者口中的「永久底層階級」（permanent underclass）。

在舊金山和聖馬刁縣，約有19萬個工作與科技相關，這種擔憂的影響尤其嚴重。上周一位AI公司執行長撰寫的一篇文章迅速走紅，引發了公眾的焦慮。文章指出，過去一年，科技工作者眼睜睜地看著AI在工作上超越了他們，而其他白領很快也將面臨同樣的境況。

「過去，程式設計師大約20%的時間用於設計，80%的時間用於編寫程式碼，」一位正在創辦自己公司的工程師戈埃爾（Daivik Goel）說，「但現在，你幾乎不用再寫程式碼了。」一些工程師甚至開始規畫他們離開軟體業之後的生活。

由於編碼工作是數位化的，因此它特別容易受到自動化的影響。與需要現場辦公或處理人際關係的工作不同，軟體的編寫、測試和改進完全可以由機器完成。AI擁有巨大的優勢：它可以從程式設計師幾十年來公開的數十億行程式碼中學習。

與過去的自動化浪潮不同，AI此次的作用遠不止於加速工作。以往的升級，從更優秀的程式語言到雲端基礎設施，都需要工程師設計他們正在建置的系統。但如今的編碼代理展現出「自主思考」的能力——它們可以提出架構方案，遵循自己的路線圖，並在幾乎不需要人類指導的情況下執行複雜的專案。

「現在當初階軟體工程師真是太詭異了，」一位在舊金山一家大型科技公司工作的員工說，他表示自己所有的程式碼現在都是由AI編寫的。「我基本上成了Claude Code的代理人。我的經理告訴我要做什麼，然後我再讓Claude去做。 」