我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期競選文件顯示，馬漢得到了矽谷許多頂尖人物的鼎力支持。(美聯社)
近期競選文件顯示，馬漢得到了矽谷許多頂尖人物的鼎力支持。(美聯社)

代表矽谷的州議會眾議員李天明（Alex Lee）和卡拉（Ash Kalra）不支持聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)競選州長。他們認為馬漢是大型科技公司為鞏固其對加州控制權而精心挑選出的工具。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，馬漢競選州長的溫和派策略，在億萬富豪和科技巨頭中間頗受歡迎。然而，他家鄉的兩名進步派（progressive）州議員卻對此並不感苟同。

民主黨州議員李天明和卡拉對馬漢的州長競選嗤之以鼻，認為他是大型科技公司為鞏固其對加州控制權而精心挑選的工具。在13日的線上新聞發布會上，他們將同為民主黨人的馬漢與一系列出身私立學校、人脈廣泛的政客並列，並指出這些人競選聖荷西市長只是為了將之作為通往更高權力職位的跳板。

近期競選文件顯示，馬漢得到了矽谷許多頂尖人物的鼎力支持。谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)、Palantir聯合創始人朗斯代爾(Joe Lonsdale)和Y Combinator執行長陳嘉興(Garry Tan)等巨頭都在今年1月向馬漢的州長競選捐贈了最高限額——每人7萬8400美元。

卡拉說：「整個政治光譜上有很多候選人——然而，科技巨頭們沒有選擇任何一位已經參選的州長候選人，而是親自挑揀了自己的人選。這些百萬富豪科技菁英們想要的不僅僅是一個對他們友好的人入主州長官邸，他們想要的是一個會對他們言聽計從的人。」

馬漢的競選經理拉菲扎德（Adrian Rafizadeh）表示，兩位議員的言論清楚地表明，沙加緬度的政治建制派將馬漢視為威脅。「馬漢參選是為了建造更多住房，終結街頭流浪現象，修復我們支離破碎的精神健康醫療體系，並提升每一所學校的標準，」拉菲扎德告訴聖荷西焦點，「馬漢知道有些人會為了維護現狀而阻撓變革，但馬漢會更努力地為沙加緬度帶來問責制、進步和改革。」

世報陪您半世紀

聖荷西 加州 矽谷

上一則

聖縣地檢長羅森：削減預算恐危及公安

下一則

ACoM簡報會…聚焦艾普斯坦、性販運制度漏洞 倖存者揭黑幕

延伸閱讀

台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中
南灣官員慶祝超級盃成功 描繪體育盛事未來

南灣官員慶祝超級盃成功 描繪體育盛事未來
涉兒童性交易 聖荷西中學副校長被捕

涉兒童性交易 聖荷西中學副校長被捕
學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學
支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕