馬漢想爭加州州長寶座 民主黨進步派議員不支持

近期競選文件顯示，馬漢得到了矽谷許多頂尖人物的鼎力支持。(美聯社)

代表矽谷 的州議會眾議員李天明（Alex Lee）和卡拉（Ash Kalra）不支持聖荷西 市長馬漢(Matt Mahan)競選州長。他們認為馬漢是大型科技公司為鞏固其對加州 控制權而精心挑選出的工具。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，馬漢競選州長的溫和派策略，在億萬富豪和科技巨頭中間頗受歡迎。然而，他家鄉的兩名進步派（progressive）州議員卻對此並不感苟同。

民主黨州議員李天明和卡拉對馬漢的州長競選嗤之以鼻，認為他是大型科技公司為鞏固其對加州控制權而精心挑選的工具。在13日的線上新聞發布會上，他們將同為民主黨人的馬漢與一系列出身私立學校、人脈廣泛的政客並列，並指出這些人競選聖荷西市長只是為了將之作為通往更高權力職位的跳板。

近期競選文件顯示，馬漢得到了矽谷許多頂尖人物的鼎力支持。谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)、Palantir聯合創始人朗斯代爾(Joe Lonsdale)和Y Combinator執行長陳嘉興(Garry Tan)等巨頭都在今年1月向馬漢的州長競選捐贈了最高限額——每人7萬8400美元。

卡拉說：「整個政治光譜上有很多候選人——然而，科技巨頭們沒有選擇任何一位已經參選的州長候選人，而是親自挑揀了自己的人選。這些百萬富豪科技菁英們想要的不僅僅是一個對他們友好的人入主州長官邸，他們想要的是一個會對他們言聽計從的人。」

馬漢的競選經理拉菲扎德（Adrian Rafizadeh）表示，兩位議員的言論清楚地表明，沙加緬度的政治建制派將馬漢視為威脅。「馬漢參選是為了建造更多住房，終結街頭流浪現象，修復我們支離破碎的精神健康醫療體系，並提升每一所學校的標準，」拉菲扎德告訴聖荷西焦點，「馬漢知道有些人會為了維護現狀而阻撓變革，但馬漢會更努力地為沙加緬度帶來問責制、進步和改革。」