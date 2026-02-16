CDC削減800萬撥款 衝擊金山愛滋預防

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
舊金山公告衛生局稱，CDC削減800萬撥款 舊金山愛滋預防恐受衝擊。(記者李怡╱攝影)
舊金山公告衛生局稱，CDC削減800萬撥款 舊金山愛滋預防恐受衝擊。(記者李怡╱攝影)

舊金山市公共衛生局（San Francisco Department of Public Health）15日表示，聯邦政府已終止四項原已核准、總額超過800萬美元的疾病控制與預防中心（CDC）補助款。市府官員警告，此舉恐迅速影響本市愛滋病（HIV）預防、疾病監測及第一線醫療照護工作。

衛生局指出，該部門於13日接獲通知，指透過「公平且透明程序」取得的多項CDC補助已被取消。市府在聲明中表示，失去這筆關鍵經費，「不僅將衝擊核心公共衛生服務與病患照護，更將嚴重影響舊金山維護社區健康、減少健康不平等、降低愛滋及性病（STI）傳播，以及打造更具韌性城市的努力。」

衛生官員憂心，補助終止將影響市府準確監測並推進愛滋預防工作的能力，也可能削弱愛滋與性傳染病的預防與治療服務，並動搖以社區為基礎的公共衛生專業人力。

此次撥款取消，是聯邦政府與包括加州、科羅拉多州、伊利諾州及明尼蘇達州在內四個民主黨執政州之間，就超過6億美元CDC補助款所引發爭議的一部分。上述州份檢察長已於上周提起訴訟，指控相關削減違法且帶有政治動機。伊州一名聯邦法官已發布為期14天的臨時禁制令，暫時阻止補助終止，並指出州政府已證明將面臨「不可彌補的損害」。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，相關削減將對公共衛生體系造成「不可逆轉的傷害」，並批評此舉為非法報復行為。他指出，若聯邦政府不希望在法庭上屢遭挫敗，就應停止違法行動。

聯邦衛生官員則回應稱，這些補助「不符合機構優先事項」。

影響並不限於舊金山。灣區多個縣市亦表示，聯邦資金回撤將威脅公共衛生人力與數據系統，從愛滋預防到緊急應變皆受影響。阿拉米達縣與聖塔克拉拉縣均表示，已接獲通知，多年期CDC補助將被撤回。

舊金山市衛生局表示，目前正「緊急努力恢復這筆關鍵資金」，並探索所有可行方案。同時，部門將持續優先維持核心公共衛生服務及臨床照護，確保市民健康不受重大影響。

舊金山 CDC 聯邦政府

