女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

去年12月20日，PG&E大停電導致全城陷入黑暗，迫使歌劇院取消了周六晚間的「胡桃鉗」演出，並威脅到周日至少一場演出。(本報檔案照)

上周太平洋煤氣電力公司（PG&E）執行長表示，市長羅偉 曾要求該公司優先恢復舊金山 歌劇院的電力供應。當時羅偉14歲的女兒正在歌劇院演出「胡桃鉗」(Nutcracker)，而全市正遭遇大規模停電。對此，市長否認。

羅偉否認為女兒演出「胡桃鉗」要求PG&E優先恢復歌劇院供電。(本報檔案照)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，市長發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)上周四表示：「市長從未指示任何PG&E員工為任何特定場所供電。」但他同時承認，一些「市政領導」曾就「主要場館和文化機構」的活動與PG&E進行過溝通。

然而，紀事報指出，羅偉及其政府在確保歌劇院的電力供應方面所發揮的作用，遠比其辦公室所暗示的要大得多。

雖然沒有證據表明羅偉市長曾直接聯繫PG&E要求恢復歌劇院的電力供應，正如太平洋煤氣電力公司首席執行官辛格在公開聽證會上所說，之後又撤回了他的說法，但市長及其政策主管確實採取措施，將演出與該市最高應急官員聯繫起來，後者隨後聯繫了PG&E。

12月20日，停電導致全城陷入黑暗，迫使歌劇院取消了周六晚間的「胡桃鉗」演出，並威脅到周日至少一場演出。歌劇院負責人索菲斯（Kate Sofis）表示，她曾致電包括羅偉市長及其高級助手西格爾（Ned Segal)等官員。

索菲斯告訴紀事報，她希望PG&E能借給歌劇院一台發電機。一位員工回憶說，22年前，導致全城停電的同一變電站發生火災時，PG&E曾借給過一台發電機。

蘇菲斯說，她知道羅偉的女兒是眾多扮演「克拉拉」的女孩之一。但12月21日她打電話給羅偉時，並沒有想到他女兒當天會在「胡桃鉗」的下午場演出，市長也沒有提及此事。

索菲斯說，演出場地自備的備用發電機足以支撐下午2時羅偉女兒的演出。她擔心的是，能否從PG&E借到發電機，為當晚7時的第二場演出供電，羅偉的女兒在那場演出中沒有表演。

蘇菲斯說，羅偉市長對購置發電機的想法表示贊同，並要求她聯繫舊金山緊急事務管理局局長卡羅爾(Mary Caroll)。市長當天大部分時間都會待在受災最嚴重地區之一列治文區。

卡羅爾在聲明中表示，請求提供發電機是「我向PG&E提出的眾多請求之一，其中包括為受停電影響的市政中心居民提供額外資源」。她說，這項請求「並非我們的首要任務，也沒有明確告知PG&E」。

12月21日下午2時06分，PG&E的車輛抵達歌劇院。

索菲斯告訴紀事報，認為羅偉試圖及時將發電機運送到歌劇院以趕上他女兒的下午場演出是錯誤的。 「我們本來就計畫用自己的發電機來演出，」她說，「我們從未計畫過，也根本不需要PG&E的發電機。」

12月21日的兩場演出，發電機都沒能及時接通，但在第二天羅偉的女兒沒有參演「胡桃鉗」的演出中，發電機確實提供了電力。 12月23日，市長的女兒再次出現在演出名單上，擔任主角。