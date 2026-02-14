關閉市中心鐵路平交道 山景城市議會准了

地圖中上方的大交會口，就是將來不讓一般車輛通行的地方。(谷歌地圖)

山景城批准了關閉市中心鐵路平交道的計畫，專案完成後將禁止車輛通行，但自行車和行人仍可穿過。

聖荷西焦點報報導，期待已久的Castro Street封閉工程正在推進，該工程旨在封閉穿越市中心加州 火車（Caltrain）軌道的車輛交通。本月10日山景城市議會投票 通過了該主要公車樞紐站的新設計方案。

該項目將重新規畫道路，使Castro Street在West Evelyn Avenue處成為盡頭。這標誌著該市十年來為改善交通安全、消除軌道平交道而做出的努力取得了里程碑式的進展。但由於資金短缺（至少目前如此），該設計方案也做出了重大妥協，大幅縮減了最初設想的公車樞紐規模。

該設計方案原本預計會在同意議程上順利通過，最終以6比1的投票結果獲得通過，但市議員麥卡利斯特（John McAlister）投了反對票。根據新的設計方案，車輛將無法北行穿越鐵軌，而是被引導至West Evelyn Avenue，朝Shoreline Boulevard 方向行駛作為替代路線。

騎自行車者和行人仍可繼續穿越鐵軌。重新設計方案還將使West Evelyn Avenue能夠暢通無阻地穿過Castro Street，並在Evelyn Avenue兩側增設自行車道，從Wild Cherry Lane延伸至Hope Street——這將導致減少12個停車位。

該項目的其他亮點包括改善連接交通樞紐和市中心的步行道，以及在Moffett Boulevard南行方向為前往Castro Street的騎行者設置獨立的自行車道。

早在疫情爆發之前，阻止車輛穿越加州火車軌道就一直是當務之急。早在2016年，市議會就投票決定封閉軌道附近的街道。最初的方案是採用立體交叉設計，讓自行車和行人從鐵軌下方穿過。2025年9月的一項統計顯示，24小時內共有1785名自行車和行人使用該路口，早晚尖峰時段雙向交通流量都非常大。