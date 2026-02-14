阻建新屋聞名…中半島富裕小鎮居民為1塊22英畝土地擔憂

伍德賽(Woodside)是位於中半島上的城鎮，占地近12平方英里、約有5100名居民。其以其高度集中財富、眾多名人居民以及多次試圖阻止建造新屋而聞名。

「 SFGATE」新聞媒體報導，加州 州府要求像伍德賽這樣的城鎮、依照其2023至2031年州府命令，提供相應份額住房，建造更多住房一直是充滿挑戰的議題。早在2022年，鎮議員就曾試圖以伍賽德是美洲獅棲息地為由、阻止建造雙拼房屋(duplexes)。

這場歷史性議題的最新進展，是居民擔心、位在遍布野花的風景如畫丘陵地帶旁的一塊州屬土地，可能會被用來建造住宅。隨著伍賽德鎮政府準備與州府針對可能收購這塊土地進行談判，情況可能發生。

伍德賽鎮議會上月底決定、開始談判購買位於280號州際公路和Farm Hill Boulevard 交匯處、毗鄰近公園的一塊22英畝的土地，引發強烈抗議。這塊地的對街是Canada學院，這所學校是一所社區學院，擁有供教師、教職員居住的住房區。

去年，一名州參議員 兼前鎮議員曾請求加州交通局(Caltrans)將這塊地捐給伍德賽鎮，以協助實現州府規定的住房目標。這些目標要求各城鎮規畫一定數量的可負擔房屋。對伍德賽鎮來說，是一項挑戰。

伍賽德鎮土地價格昂貴，根據Redfin數據，截至2026年1月，房屋銷售中位數為350萬美元，目前鎮內僅擁有幾塊小地。當時，加州交通局質疑，是否可在這塊生長著稀有野花且可能存在石棉汙染的土地，進行建設。

包括代理市長哥德(Paul Goeld)的伍德賽鎮居民們，在1月27日舉行的閉門市政會議討論該地塊事宜之前，表達擔憂，認為可能的收購將是一個「非常嚴重」(epic proportions)錯誤。他們認為，最適合建造房屋的地塊是一塊5-8英畝的土地，目前被用作維修場地。當局先前曾考慮將該地塊用於住房建設。

哥德在會中以市民身分發言，若收購這塊地的討論繼續下去，肯定會引發連鎖反應，到時候不要驚訝，當局會被迫違背市民意願，建造許多公寓大樓。

哥德和其他與會者皆認為，這項潛在的土地收購計畫相當突然，但鎮議會早於三年前、就考慮過將該地塊用於房屋建設。由於預計地塊無法在州府規定的2031年截止日期前完成開發，提案最終未能納入州府於2025年初批准的最終住房規畫方案。