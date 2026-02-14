台美產業科技協會會長 2月20日主講AI科技講座

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室2月20日上午10時至12時，在金山灣區僑教中心舉辦「AI科技講座」，邀請矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長劉嘉寧主講「您想巧用AI，活得更精彩聰明嗎？學不完的新時代智慧生活術」。（主辦單位提供）
AI時代已來臨，人工智慧（Artificial Intelligence）發展迅速，已全面融入並深遠影響現代生活。面對充斥AI的科技環境，各行各業皆受影響，民眾亦須與時俱進，理解並善用AI工具，以因應快速變化的新世界。

金山灣區媽媽教室2月20日上午10時至12時，在金山灣區僑教中心舉辦「AI科技講座」，邀請矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長劉嘉寧主講「您想巧用AI，活得更精彩聰明嗎？學不完的新時代智慧生活術」，帶領民眾以深入淺出方式認識AI，了解其如何協助提升生活效率與品質。內容聚焦生活化AI應用與實際工具示範，強調AI為人人可用的智慧助理，協助節省時間、提升效率。活動適合對AI有興趣之一般民眾與中高齡族群參加。

劉嘉寧專業領域是製藥醫療生技（Pharma/MedTech）、臨床試驗新藥開發、生醫創新商品化、數位健康醫療人工智能應用、全球發展策略品牌經營，她畢業於台北醫學大學藥學系、美國伊利諾州香檳大學商務管理、美國優良臨床試驗規範認證、柏克萊加大新創加速器培訓認證、柏克萊加大生醫新創加速器培訓認證。

