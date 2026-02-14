我的頻道

情人節辦公室婚禮 康縣今年迎47對新人

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

情人節辦公室婚禮 康縣今年迎47對新人

記者江碩涵／康曲柯士達縣報導
康曲柯士達縣書記官辦公室2月14日情人節當天開放辦公室內主持結婚儀式。(主辦單位提供)
康曲柯士達縣書記官辦公室2月14日情人節當天開放辦公室內主持結婚儀式。由於情人節活動廣受歡迎，目前47個結婚儀式預約名額皆已額滿。康曲柯士達縣書記官暨結婚監禮官Kristin B. Connelly表示：「我們知道情人節結婚的需求非常高，也非常感謝同仁願意在周六上班，為數十對新人創造這個機會。去年我們的團隊周五在辦公室內主持了52場情人節結婚儀式，而今年這場特別的周六活動，47個名額已全數預約完畢。」

㇐般而言，康曲柯士達縣書記官辦公室會將情人節結婚儀式安排在風景優美或具歷史意義的地點，作為「目的地婚禮（Destination Weddings）」計畫的㇐部分。由於今年情人節適逢周六，辦公室將特別開放，僅提供結婚相關服務，為希望在這個充滿情感意義的日子結婚的新人，打造㇐段難忘的體驗。

進行結婚儀式前，必須先取得結婚證書。新人可於情人節當天，在位於Martinez的康曲柯士達縣書記官暨記錄官辦公室，在結婚儀式前購買結婚證書。公開結婚證書費用為95美元，保密結婚證書費用為100美元。結婚儀式費用為75美元。僅欲購買結婚證書的民眾亦歡迎前往辦公室，這同樣屬於提供的結婚服務之㇐。

如需瞭解本活動或康曲柯士達縣書記官辦公室其他服務的更多資訊，請造訪www.contracostavote.gov，或致電925-335-7900。

