加速復甦 聯合廣場免費活動持續至2027

編譯組／綜合報導
聯合廣場免費活動將持續舉辦，人流量與租賃需求同步回升。(本報檔案照)
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）10日宣布，聯合廣場（Union Square）將持續舉辦免費活動至2027年夏季。

今冬將推出素描、有氧舞蹈、西洋棋、雜耍及麻將等每周課程，並於每周四舉辦免費音樂會。現場將設置桌椅、手工藝遊戲推車、兒童遊樂區，以及桌球、羽毛球和美式足球活動區。

每月舉辦的「Second Saturdays Round the World」活動將於本周六（14日）以慶祝農曆新年為主題舉行。今年下半年還將增設健身課程、音樂會及露天電影放映。

市政府將延長與空間營造公司Biederman Redevelopment Ventures的合作，該公司同時負責Salesforce公園的管理。

羅偉在聲明中表示：「通過『 Heart of the City 』（城市之心）計畫，我們正利用激活公共空間、優先保障街道安全清潔、扶持小企業等方式加速舊金山市中心復興。在成功舉辦安全有序的超級盃（Super Bowl）周活動為本市帶來數億美元經濟效益後，我們將持續兌現這一承諾。」

過去一年共舉辦429場免費活動，使聯合廣場月均客流量提升5%。據Placer.ai手機數據統計，上周超級盃慶典期間（周四至周日）活動吸引1萬3000人次參與。

聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）首席執行長羅德里格斯（Marisa Rodriguez）在聲明中表示：「這些合作助力聯合廣場持續煥發活力，我們正見證人們在此盡享時光：家庭、兒童和長者在此購物、用餐，從戶外閒適時光到大型活動體驗，全天沉浸其中。」

過去一年聯合廣場迎來眾多新商戶入駐，包括任天堂（Nintendo）、泡泡瑪特（Pop Mart）和「波本牛排」（Bourbon Steak）。市政府「Vacant to Vibrant」（空置轉活力）計畫也助力臨時快閃店進駐，如Dandelion Chocolate和Off the Grid運營的美食廣場。

老牌零售商梅西百貨（Macy's）正計畫改造廣場南側的旗艦店。

舊金山 超級盃 羅偉

