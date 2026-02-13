舊金山治安簡報：南市場區持刀傷人、日落區搶項鍊 尚未破案

近日舊金山治安事件頻發，警局呼籲民眾出行加強防範。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察局（SFPD）日前公布最新每日治安簡報表示，舊金山南市場區（Southern District）與日落區（Taraval District）接連發生持刀傷人及街頭搶奪案件，引發社區對公共安全的再度關注。

根據警方10日發布的報告，8日晚間8時30分左右，南市場區3街與Folsom街一帶發生一起持刀傷人案。一名30多歲男性行經現場時，嫌犯突然持刀攻擊。受害人隨即被送往醫院治療，傷勢為非危及生命。警方表示，目前尚未逮捕嫌犯，案件仍在調查中。

隔日公布的簡報顯示，10日下午3時46分，日落區Irving街2400號路段發生搶劫案。一名35歲男子強行扯下受害者項鍊並搭乘同夥駕駛的SUV 逃離現場。受害者傷勢未危及生命。警方尚未宣布有嫌犯落網。

同日稍早，英格賽區（Ingleside District）Mission街5000號路段也發生持刀威脅案件。一名28歲男性嫌犯持刀威脅兩名男子（42歲與41歲），所幸未造成傷害，警方隨後將嫌犯逮捕。

警方表示，近期案件多集中於街頭隨機或機會性犯罪，提醒市民提高警覺，避免在人潮較少路段獨自行走，並注意隨身財物安全。特別是佩戴金項鍊或貴重飾品者，應留意可疑接近者，避免成為目標。

SFPD強調，局方持續透過巡邏與社區合作強化治安，並呼籲目擊民眾提供線索，協助警方盡速破案。民眾如有相關資訊，可致電警方非緊急熱線或透過匿名方式通報，415-837-7395。

在華裔 居民聚集的日落與南市場一帶，治安問題長期受到關注。社區人士表示，希望警方加強巡邏密度，同時透過社區說明會提升防範意識，共同維護社區安全。