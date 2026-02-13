我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

Waymo預估：年底付費搭乘次數可望逾百萬

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waymo今年將在多個城市正式推出付費自駕計程車服務，預估到今年年底，其美國付費搭乘次數將超過100萬次。（美聯社）
Waymo今年將在多個城市正式推出付費自駕計程車服務，預估到今年年底，其美國付費搭乘次數將超過100萬次。（美聯社）

世界日報 陪您半世紀

自動駕駛計程車業者Waymo估計，到今年年底，其計程車的美國付費搭乘次數將超過100萬次。

Waymo共同執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）11日接受彭博電視（Bloomberg Television）採訪時說：「我們的計程車服務量在2025年大幅增長了四倍，這是一個重要的轉折點。」

彭博社表示，Waymo計畫今年在美國和其他國家共20個城市，擴大測試和推出商業服務的行動。在某些地區，Waymo可以在短短幾個月內完成城市地圖繪製、並開始提供付費乘車服務，但在城市或州政府缺乏自駕計程車相關法令的地區進展可能較慢。

Waymo本周稍早在德州納許維爾正式推出付費服務，預計將於今年下半在華盛頓、底特律、拉斯維加斯、聖地牙哥和丹佛開始提供服務。此外，該公司也正在為今年稍後將與網約車業者Lyft共同推出的服務做準備。

本月初，Waymo完成最新一輪160億美元融資，使其估值達到1260億美元。這輪融資是由新投資者Sequoia Capital, DST Global and Dragoneer Investment Group帶領。彭博社表示，Waymo母公司Alphabet並未披露其投資額，但估計總額達130億美元。

馬瓦卡納表示，這項投資反映出，Waymo在證明其技術這方面已獲得成功。她說：「消費者的接受度愈來愈高，安全性也得到了證實，能成為這個團隊的一分子實在令人興奮。」

馬瓦卡納指出，他們正在努力提高成本效益，同時擴充自駕計程車車隊。Waymo透過其應用程式以及和網約車業者Uber的合作，已在全美約六個城市提供全面無人駕駛的收費乘車服務，目前每周在這六個城市提供總數約40萬次的付費服務。

不過，Waymo近期一系列事故讓其自駕計程車的安全性重新受到檢視。

上個月，一輛Waymo計程車在南加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一所小學附近撞到兒童，監管機構已展開調查。Waymo表示，這輛計程車的安全系統偵測到了這名兒童，隨即緊急剎車，在碰撞發生前將時速從17哩降至6哩。

馬瓦卡納表示，Waymo正全力配合調查。但她指出，真人駕駛的車輛「是不可能做到和我們的超人駕駛一樣的反應」。

Waymo 自駕 網約車

上一則

舊金山治安簡報：南市場區持刀傷人、日落區搶項鍊 尚未破案

下一則

紐森提拔 金山副市府律師拉德斯任阿縣高院法官

延伸閱讀

全美第7城 Waymo自駕計程車將進駐沙加緬度

全美第7城 Waymo自駕計程車將進駐沙加緬度
Waymo撞傷5歲童 加州卡車司機工會促無限期暫停營運執照

Waymo撞傷5歲童 加州卡車司機工會促無限期暫停營運執照
Waymo新一輪資金到位 估值倍增逼近1100億美元

Waymo新一輪資金到位 估值倍增逼近1100億美元
Waymo無人駕駛車 撞到小學生

Waymo無人駕駛車 撞到小學生
Waymo邁入新階段 在舊金山機場接送乘客

Waymo邁入新階段 在舊金山機場接送乘客

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因