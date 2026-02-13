Waymo預估：年底付費搭乘次數可望逾百萬

Waymo今年將在多個城市正式推出付費自駕計程車服務，預估到今年年底，其美國付費搭乘次數將超過100萬次。（美聯社）

自動駕駛計程車業者Waymo 估計，到今年年底，其計程車的美國付費搭乘次數將超過100萬次。

Waymo共同執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）11日接受彭博電視（Bloomberg Television）採訪時說：「我們的計程車服務量在2025年大幅增長了四倍，這是一個重要的轉折點。」

彭博社表示，Waymo計畫今年在美國和其他國家共20個城市，擴大測試和推出商業服務的行動。在某些地區，Waymo可以在短短幾個月內完成城市地圖繪製、並開始提供付費乘車服務，但在城市或州政府缺乏自駕 計程車相關法令的地區進展可能較慢。

Waymo本周稍早在德州納許維爾正式推出付費服務，預計將於今年下半在華盛頓、底特律、拉斯維加斯、聖地牙哥和丹佛開始提供服務。此外，該公司也正在為今年稍後將與網約車 業者Lyft共同推出的服務做準備。

本月初，Waymo完成最新一輪160億美元融資，使其估值達到1260億美元。這輪融資是由新投資者Sequoia Capital, DST Global and Dragoneer Investment Group帶領。彭博社表示，Waymo母公司Alphabet並未披露其投資額，但估計總額達130億美元。

馬瓦卡納表示，這項投資反映出，Waymo在證明其技術這方面已獲得成功。她說：「消費者的接受度愈來愈高，安全性也得到了證實，能成為這個團隊的一分子實在令人興奮。」

馬瓦卡納指出，他們正在努力提高成本效益，同時擴充自駕計程車車隊。Waymo透過其應用程式以及和網約車業者Uber的合作，已在全美約六個城市提供全面無人駕駛的收費乘車服務，目前每周在這六個城市提供總數約40萬次的付費服務。

不過，Waymo近期一系列事故讓其自駕計程車的安全性重新受到檢視。

上個月，一輛Waymo計程車在南加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）一所小學附近撞到兒童，監管機構已展開調查。Waymo表示，這輛計程車的安全系統偵測到了這名兒童，隨即緊急剎車，在碰撞發生前將時速從17哩降至6哩。

馬瓦卡納表示，Waymo正全力配合調查。但她指出，真人駕駛的車輛「是不可能做到和我們的超人駕駛一樣的反應」。