涉兒童性交易 聖荷西中學副校長被捕

現年31歲的聖荷西居民古茲曼(Ruben Guzman)於3日被捕。(聖荷西警察局提供)

據當局稱，上周一名中學副校長因涉嫌向一名他以為是未成年人的人提供付費性服務而被捕；這項行動是警方針對網路兒童性剝削的大規模臥底行動的一部分。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，現年31歲的聖荷西居民古茲曼(Ruben Guzman)於3日被捕。據報導，他安排與一名13歲男孩見面，實際上，這名男孩是一名假扮成兒童的警察，但與他見面的卻是聖荷西警察局祕密反應小組的警員。

古茲曼的被捕，是聖荷西警察局網路兒童犯罪工作組和聯邦調查局聯合開展的一項行動的一部分，這項行動恰逢超級盃 周，執法機構和政府官員歷來都會在超級盃期間加強對人口販運和兒童性剝削的關注度。

與古茲曼一同被捕的還有其他11名灣區 男子，他們在同一次行動中被警方逮捕。警方在多個網路平台和論壇上假扮成未成年人，尋找向他們招嫖的人；被捕男子的年齡介於24歲至72歲。

據聖荷西警察局（SJPD）發布的新聞稿，警方指控古茲曼於2月3日晚與一名自稱是青少年的警官聯繫，並「承認對方未成年，並告訴對方他想進行性行為，還以金錢作為誘餌進一步引誘對方」。他於當天晚些時候被捕。

調查人員還報告稱，對古茲曼及其車輛的搜查「發現了與計畫中的交易相符的物品」，他們很快得知古茲曼在日出中學（Sunrise Middle School）工作，擔任助理校長兼數學教師。

信使報記者周三未能立即聯繫到古茲曼的聯絡人。

古茲曼因涉嫌與未成年人進行性交易的重罪和輕罪指控被關押在聖克拉拉縣監獄。記錄顯示他目前並未被羈押；偵探於周三將調查結果提交給縣地方檢察官辦公室，以進行起訴評估。

警方表示：「學校管理部門已接到通知，並正在全力配合調查。」 校方在一份聲明中強調，古茲曼「已被立即帶離校園，並將不再與學生接觸。」

這次範圍更廣的臥底行動涉及聖荷西警察局、聯邦調查局、國土安全調查局、佛利蒙、蒙洛公園、紐華克、舊金山和格林菲爾德的警察局，以及聖克拉拉縣和納巴縣的縣警局。