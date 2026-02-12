太浩湖畔領地歸還瓦修族部落 加州史上第3大土地歸還

瓦修部落從聖塔克拉拉市購得太浩湖北部1萬英畝土地，締造歷史性土地交易。（本報檔案照）

19世紀50年代，來自全世界的移民湧入加州 淘金。在太浩湖（Lake Tahoe）畔生活數千年的瓦修（Washoe）族人被迫遷離。農業、伐木和採礦活動侵占了他們位於內華達塞拉山脈（Sierra Nevada）的傳統領地，期間時有暴力衝突爆發；175年後的今天，該部落終於收回部分土地。

信使報（Mercury News）報導，在周二（10日）晚間完成的交易中，總部位於舊金山 的環保組織「Northern Sierra Partnership」協助部落以600萬美元從聖塔克拉拉市購得太浩湖北岸1萬零274畝土地。

這片土地棲息著叉角羚、美洲獅、狼、騾鹿及成片白楊林，其面積約等同於整個聖塔克拉拉市，卻位於加州最偏遠的地區之一。近50年前聖塔克拉拉市購得此地時，原計畫用於地熱開發，但該項目最終未能實現。兩年前，該市決定出售這片土地。

「部落成員們激動不已，」內華達州 與加州瓦修部落主席斯莫基（Serrell Smokey）表示，「重獲這片土地是族人療癒過程的重要環節。擁有屬於自己的土地意義重大。」

這片歷史悠久的Loyalton牧場橫跨塞拉縣與拉森縣部分區域，位於太浩湖北35哩處，地處395號與49號高速公路之間的稀疏人口區，其邊界毗鄰太浩國家森林與Humboldt-Toiyabe國家森林，土地遼闊壯美，置身其中令人心曠神怡。此次交易堪稱加州日益興起的趨勢中規模最大的案例之一，環保組織與州政府機構正協助部落收回祖傳土地，而這些土地往往在數世紀前遭強制剝奪。

去年11月，州野生動物保護委員會批准為該交易撥款550萬美元，其餘資金由私人捐贈提供。

根據州政府撥款協議，該地塊不得進行大規模開發。斯莫基表示，這片畫為農業用途的土地將作為開放空間予以保留。部落計畫在此舉行儀式，恢復作為瓦修族傳統食物來源的單葉松林，建造若干管理員住宅、本土植物苗圃，以及支持消防工作的設施和幫助年輕部落成員學習語言文化的項目。

瓦修部落約有1400名成員，生活在加州和內華達州太浩湖周邊地區，該地塊將由部落重新命名為「Wélmelti Preserve」，以紀念歷史上居住於此的瓦修族人。