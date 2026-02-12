我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

太浩湖畔領地歸還瓦修族部落 加州史上第3大土地歸還

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瓦修部落從聖塔克拉拉市購得太浩湖北部1萬英畝土地，締造歷史性土地交易。（本報檔案照）
瓦修部落從聖塔克拉拉市購得太浩湖北部1萬英畝土地，締造歷史性土地交易。（本報檔案照）

19世紀50年代，來自全世界的移民湧入加州淘金。在太浩湖（Lake Tahoe）畔生活數千年的瓦修（Washoe）族人被迫遷離。農業、伐木和採礦活動侵占了他們位於內華達塞拉山脈（Sierra Nevada）的傳統領地，期間時有暴力衝突爆發；175年後的今天，該部落終於收回部分土地。

信使報（Mercury News）報導，在周二（10日）晚間完成的交易中，總部位於舊金山的環保組織「Northern Sierra Partnership」協助部落以600萬美元從聖塔克拉拉市購得太浩湖北岸1萬零274畝土地。

這片土地棲息著叉角羚、美洲獅、狼、騾鹿及成片白楊林，其面積約等同於整個聖塔克拉拉市，卻位於加州最偏遠的地區之一。近50年前聖塔克拉拉市購得此地時，原計畫用於地熱開發，但該項目最終未能實現。兩年前，該市決定出售這片土地。

「部落成員們激動不已，」內華達州與加州瓦修部落主席斯莫基（Serrell Smokey）表示，「重獲這片土地是族人療癒過程的重要環節。擁有屬於自己的土地意義重大。」

這片歷史悠久的Loyalton牧場橫跨塞拉縣與拉森縣部分區域，位於太浩湖北35哩處，地處395號與49號高速公路之間的稀疏人口區，其邊界毗鄰太浩國家森林與Humboldt-Toiyabe國家森林，土地遼闊壯美，置身其中令人心曠神怡。此次交易堪稱加州日益興起的趨勢中規模最大的案例之一，環保組織與州政府機構正協助部落收回祖傳土地，而這些土地往往在數世紀前遭強制剝奪。

去年11月，州野生動物保護委員會批准為該交易撥款550萬美元，其餘資金由私人捐贈提供。

根據州政府撥款協議，該地塊不得進行大規模開發。斯莫基表示，這片畫為農業用途的土地將作為開放空間予以保留。部落計畫在此舉行儀式，恢復作為瓦修族傳統食物來源的單葉松林，建造若干管理員住宅、本土植物苗圃，以及支持消防工作的設施和幫助年輕部落成員學習語言文化的項目。

瓦修部落約有1400名成員，生活在加州和內華達州太浩湖周邊地區，該地塊將由部落重新命名為「Wélmelti Preserve」，以紀念歷史上居住於此的瓦修族人。

該地產所有權將歸屬於部落去年新成立的非營利組織Waší·šiw Land Trust，該組織正籌集200萬美元追加資金，用於推進該地塊的生態修復與管理項目。

瓦修部落從聖塔克拉拉市購得太浩湖北部1萬英畝土地，締造歷史性土地交易。示意圖。(...
瓦修部落從聖塔克拉拉市購得太浩湖北部1萬英畝土地，締造歷史性土地交易。示意圖。(AI生成)

加州 內華達州 舊金山

上一則

加州新法4月上路 21點牌局恐將消失

下一則

男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕

延伸閱讀

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
加州民眾靠挖呀挖 支付水電帳單甚至發財買房

加州民眾靠挖呀挖 支付水電帳單甚至發財買房
支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告
情人節將至 研究：加州戀愛機會多 單身者別灰心

情人節將至 研究：加州戀愛機會多 單身者別灰心

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃