我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞坦言，只要仍在NBA打球，他無法投入成為專業演員所需的時間與承諾，但未來並未排除更多幕前發展的可能。（記者王子涵╱攝影）
柯瑞坦言，只要仍在NBA打球，他無法投入成為專業演員所需的時間與承諾，但未來並未排除更多幕前發展的可能。（記者王子涵╱攝影）

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）向來被視為退役後有望轉戰好萊塢的人選。不過這位四屆NBA總冠軍近日表示，他不急著為未來定調，也不想把發展方向局限於演戲。

「我甚至不想為未來設限，」柯瑞在動畫電影「Goat」首映前受訪時說，「重點在於對的項目與對的團隊。」

電影Goat將於周五上映，由Adam Rosette與Tyree Dillihay共同執導。故事設定在動物世界，柯瑞為片中的長頸鹿「Lenny」配音。該片自七年前、柯瑞所創立製作公司Unanimous Media初期便開始籌備。

儘管柯瑞曾參與ABC節目「Holey Moley」與Peacock情境喜劇「Mr. Throwback」等幕前演出，他在影視圈的影響力近年更多來自幕後。根據IMDb資料，他透過Unanimous Media已擔任超過20個項目的製作人或監製。該公司由他與製作夥伴Erick Peyton共同創立。

今年稍早，柯瑞以短片「The Baddest Speechwriter of All」完成導演處女作。該片聚焦民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的重要顧問Clarence B. Jones。

製片人庫雅特（Michelle Kouyate）表示，儘管柯瑞賽季行程繁忙，他仍積極參與Goat的製作，對比賽設計與角色發展提供意見。「他從頭到尾都很投入，是位出色的製作人。」

柯瑞說，該片吸引他的原因在於其家庭題材與弱勢者逆襲的主題，並呈現多元角色，讓孩子能從中找到共鳴。「這部片充滿能量、喜劇與動作元素，但核心是在提醒大家勇敢追夢，並與相信你的人同行，」他說。

曾執導2023年Apple TV紀錄片「Stephen Curry: Underrated」的屋崙導演Peter Nicks表示，柯瑞展現出對電影創作的專注與學習態度。「要在這個領域長期發展，需要與他打球時相同的專注力。」尼克斯說。

柯瑞坦言，只要仍在NBA打球，他無法投入成為專業演員所需的時間與承諾，但未來並未排除更多幕前發展的可能。

「如果未來有值得投入的項目，為什麼不呢？」他說，「走一步算一步。」

柯瑞 NBA 屋崙

上一則

男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕

下一則

舊金山教師大罷工 學區總監史瑞慶遭人身攻擊

延伸閱讀

NBA／柯瑞膝傷無緣明星賽 英格倫補上

NBA／柯瑞膝傷無緣明星賽 英格倫補上
NBA／明星賽「星光」更黯淡 柯瑞膝傷未癒確定缺席

NBA／明星賽「星光」更黯淡 柯瑞膝傷未癒確定缺席
NBA／柯瑞缺陣 勇士單場20失誤2罰球慘輸76人 柯爾說重話

NBA／柯瑞缺陣 勇士單場20失誤2罰球慘輸76人 柯爾說重話
NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況

NBA／柯瑞「跑者膝」纏身缺陣 柯爾說明後續出賽狀況
NBA／柯瑞提前傷退 勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

NBA／柯瑞提前傷退 勇士不敵活塞 柯爾：傷勢並非嚴重問題

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃