退役轉戰好萊塢？ 柯瑞：不為未來設限

柯瑞坦言，只要仍在NBA打球，他無法投入成為專業演員所需的時間與承諾，但未來並未排除更多幕前發展的可能。（記者王子涵╱攝影）

勇士隊巨星柯瑞 （Stephen Curry）向來被視為退役後有望轉戰好萊塢的人選。不過這位四屆NBA 總冠軍近日表示，他不急著為未來定調，也不想把發展方向局限於演戲。

「我甚至不想為未來設限，」柯瑞在動畫電影「Goat」首映前受訪時說，「重點在於對的項目與對的團隊。」

電影Goat將於周五上映，由Adam Rosette與Tyree Dillihay共同執導。故事設定在動物世界，柯瑞為片中的長頸鹿「Lenny」配音。該片自七年前、柯瑞所創立製作公司Unanimous Media初期便開始籌備。

儘管柯瑞曾參與ABC節目「Holey Moley」與Peacock情境喜劇「Mr. Throwback」等幕前演出，他在影視圈的影響力近年更多來自幕後。根據IMDb資料，他透過Unanimous Media已擔任超過20個項目的製作人或監製。該公司由他與製作夥伴Erick Peyton共同創立。

今年稍早，柯瑞以短片「The Baddest Speechwriter of All」完成導演處女作。該片聚焦民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的重要顧問Clarence B. Jones。

製片人庫雅特（Michelle Kouyate）表示，儘管柯瑞賽季行程繁忙，他仍積極參與Goat的製作，對比賽設計與角色發展提供意見。「他從頭到尾都很投入，是位出色的製作人。」

柯瑞說，該片吸引他的原因在於其家庭題材與弱勢者逆襲的主題，並呈現多元角色，讓孩子能從中找到共鳴。「這部片充滿能量、喜劇與動作元素，但核心是在提醒大家勇敢追夢，並與相信你的人同行，」他說。

曾執導2023年Apple TV紀錄片「Stephen Curry: Underrated」的屋崙 導演Peter Nicks表示，柯瑞展現出對電影創作的專注與學習態度。「要在這個領域長期發展，需要與他打球時相同的專注力。」尼克斯說。

柯瑞坦言，只要仍在NBA打球，他無法投入成為專業演員所需的時間與承諾，但未來並未排除更多幕前發展的可能。

「如果未來有值得投入的項目，為什麼不呢？」他說，「走一步算一步。」