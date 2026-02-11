戲谷劇團「今生有約」首演成功 跨越時空的愛觸動觀眾

由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉完成首輪演出。(戲谷劇團提供)

由灣區 著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉 Mission City Center for Performing Arts 完成首輪演出。這是繼戲谷劇團去年成功上演「領帶vs.高跟鞋」後，歷時近一年精心打磨的年度大戲，以豐富的舞台表現形式和深刻的情感內核，深深觸動了在場觀眾，成為灣區戲劇舞台上一部令人回味的話劇作品。

演出共兩場，場場座無虛席。該劇通過多層次的光影設計、時空交錯的舞台調度以及富於感染力的音樂敘事，將觀眾帶入一段跨越多年的情感旅程。

劇中，一位常年漂泊的考古學家重返西安舊旅店，在秋風中喚醒塵封往事——他曾與一位溫婉而倔強的女子深深相愛，卻因沉默與命運交錯而走向離別。多年後，二人重逢，不得不再次面對那些深植於靈魂的選擇與遺憾。

編劇沈悅筆下的故事，探討了愛情如輪迴般的宿命感，以及那些即便跨越半生依舊在等待兌現的約定。此次演出在悲劇基調中注入溫柔的詩意，使觀眾在感動之餘，亦得以回望自身生命中那些關於愛與時間的命題。

導演楊婧堃在此次創作中，融合了現代劇場的多元表現手法，在舞台視覺、聽覺與敘事節奏上進行了大膽而細膩的嘗試。

她表示：「這部作品雖然講述的是遺憾與錯過，但其內核始終是『愛』。我們希望藉助舞台的每一處細節——無論是光影的轉換、音樂的起伏，還是演員肢體中的沉默——去傳達那種跨越時空、依然存續的情感聯結。」

演出結束後，觀眾反響熱烈。不少人表示：「舞台表現極具電影感，光影與音樂的配合把情緒渲染得淋漓盡致。」「不僅劇本動人，整個舞台調度和視覺設計也都充滿巧思，讓人完全沉浸在那種跨越時空的情感氛圍中。」多位戲劇界人士亦評價該劇「在舞台語言的創新運用與情感表達的深度上，展現了戲谷戲劇明確的藝術追求與製作實力」。

下午，編劇沈悅親臨現場，感慨萬分，稱看到這部作品的成長感受到非常圓滿。曾在二十年前排演此劇的導演盧小燕及演員也前來觀演，共同見證這充滿戲劇熱愛的時刻。

由羅澤中擔任執行製作人，于海勃負責舞美設計，舞蹈家陳向進行編舞和演員形體指導，作曲家李文赜完成原創編曲，並結合原創視頻與動態投影，構建出一座虛實交織、記憶流動的劇場空間。值得一提的是，所有演員均來自矽谷 不同專業領域，他們以真摯而細膩的表演，賦予了角色深刻的情感厚度。