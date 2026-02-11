我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

戲谷劇團「今生有約」首演成功 跨越時空的愛觸動觀眾

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉完成首輪演出。(戲谷劇團提供)
由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉完成首輪演出。(戲谷劇團提供)

灣區著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉 Mission City Center for Performing Arts 完成首輪演出。這是繼戲谷劇團去年成功上演「領帶vs.高跟鞋」後，歷時近一年精心打磨的年度大戲，以豐富的舞台表現形式和深刻的情感內核，深深觸動了在場觀眾，成為灣區戲劇舞台上一部令人回味的話劇作品。

演出共兩場，場場座無虛席。該劇通過多層次的光影設計、時空交錯的舞台調度以及富於感染力的音樂敘事，將觀眾帶入一段跨越多年的情感旅程。

劇中，一位常年漂泊的考古學家重返西安舊旅店，在秋風中喚醒塵封往事——他曾與一位溫婉而倔強的女子深深相愛，卻因沉默與命運交錯而走向離別。多年後，二人重逢，不得不再次面對那些深植於靈魂的選擇與遺憾。

編劇沈悅筆下的故事，探討了愛情如輪迴般的宿命感，以及那些即便跨越半生依舊在等待兌現的約定。此次演出在悲劇基調中注入溫柔的詩意，使觀眾在感動之餘，亦得以回望自身生命中那些關於愛與時間的命題。

導演楊婧堃在此次創作中，融合了現代劇場的多元表現手法，在舞台視覺、聽覺與敘事節奏上進行了大膽而細膩的嘗試。

她表示：「這部作品雖然講述的是遺憾與錯過，但其內核始終是『愛』。我們希望藉助舞台的每一處細節——無論是光影的轉換、音樂的起伏，還是演員肢體中的沉默——去傳達那種跨越時空、依然存續的情感聯結。」

由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉...
由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉完成首輪演出。(戲谷劇團提供)

演出結束後，觀眾反響熱烈。不少人表示：「舞台表現極具電影感，光影與音樂的配合把情緒渲染得淋漓盡致。」「不僅劇本動人，整個舞台調度和視覺設計也都充滿巧思，讓人完全沉浸在那種跨越時空的情感氛圍中。」多位戲劇界人士亦評價該劇「在舞台語言的創新運用與情感表達的深度上，展現了戲谷戲劇明確的藝術追求與製作實力」。

下午，編劇沈悅親臨現場，感慨萬分，稱看到這部作品的成長感受到非常圓滿。曾在二十年前排演此劇的導演盧小燕及演員也前來觀演，共同見證這充滿戲劇熱愛的時刻。

由羅澤中擔任執行製作人，于海勃負責舞美設計，舞蹈家陳向進行編舞和演員形體指導，作曲家李文赜完成原創編曲，並結合原創視頻與動態投影，構建出一座虛實交織、記憶流動的劇場空間。值得一提的是，所有演員均來自矽谷不同專業領域，他們以真摯而細膩的表演，賦予了角色深刻的情感厚度。

劇團表示，作為戲谷戲劇傾力打造的年度作品，「今生有約」不僅延續了劇團在「領帶vs.高跟鞋」中展現的對現代情感的關注，更在舞台美學與敘事結構上實現了新的突破。這部以「愛」為內核的悲劇，不僅是一場視聽盛宴，更是一次深入情感深處的劇場體驗，令人更加期待戲谷戲劇未來的創作與探索。

由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉...
由著名劇作家沈悅編劇、青年導演楊婧堃執導的話劇「今生有約」，1月25日在聖塔克拉拉完成首輪演出。(戲谷劇團提供)

灣區 矽谷

上一則

北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

下一則

49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛

延伸閱讀

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬
超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃

超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃
為看超級盃 超級富豪客機雲集灣區

為看超級盃 超級富豪客機雲集灣區
超級盃瘋狂周末 數百架私人飛機降落灣區機場

超級盃瘋狂周末 數百架私人飛機降落灣區機場
ICE槍擊案爭議 聖縣地檢長憂執法失控

ICE槍擊案爭議 聖縣地檢長憂執法失控

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返