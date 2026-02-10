超級盃帶來5億經濟效益 灣區爭取2031年女足世界盃

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
本屆超級盃辦得有聲有色，詹莫哈邁德（Zaileen Janmohamed）居功厥偉。(路透)
美足超級盃結束之後，灣區將目光投向爭取舉辦下一場大型運動賽事：2031年女子足球世界盃

聖荷西信使報報導，全國美足聯盟NFL總裁古德爾（Roger Goodell）稱舊金山灣區是一個「非常特別的地方」。想當然爾，冬季在美國北方或東部，氣候是個大挑戰，像這屆超級盃在近乎完美的天氣下舉行，球員和球迷都可以享受比賽的精采盛況。

隨著超級盃的落幕和男足世界盃的臨近，灣區組委會已將目光投向下一個他們希望帶到灣區的頂級體育賽事。作為美國申辦2031年女足世界盃的一部分，灣區提交了李維體育場和甲骨文球場作為潛在場館。國際足總官員上周到訪灣區參加超級盃，組委會執行長詹莫哈邁德（Zaileen Janmohamed）表示，她對灣區申辦成功「充滿希望」。

「就我個人而言，我希望在這裡舉辦一場女子賽事——這對我來說意義非凡，」詹莫哈邁德在9日上午的新聞發布會上說道，她將超級盃的舉辦權移交給了明年的主辦城市洛杉磯。「我們拭目以待，但本周我們已經看到了當一項賽事落戶灣區時所發生的一切。這裡非常適合舉辦賽事。」

據49人隊執行長稱，超級盃為該地區帶來了「約5億美元」的經濟效益，並吸引了眾多遊客入住本地酒店。隨著第61屆超級盃在洛杉磯舉行，這將是NFL史上第四次由同一州的不同城市連續舉辦這項賽事。

男足世界盃也將在李維體育場和英格塢的SoFi體育場進行比賽，而洛杉磯也將舉辦2028年夏季奧運。灣區先前也曾舉辦世界盃比賽：史丹佛體育場曾是1994年男足世界盃和1999年女足世界盃的舉辦地點。

「我們知道外界對加州有很多誤解，」副州長庫納拉基斯說道，「但我們確信，加州能夠連續舉辦兩屆超級盃是有原因的…因為加州擁有人口、城市、運動隊、體育迷、完善的基礎設施、酒店，並且作為世界第四大經濟體，我們有能力持續投資於所有這些領域。」

詹莫哈邁德計畫繼續保持灣區在大型賽事舉辦中的重要地位。今年6月，男足世界盃將在李維體育場舉行六場比賽，這將是歷史上首次在同一地點、同一年舉辦超級盃和世界盃。

