我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

川普政府要求舊金山住房管理局查核公屋租戶身分

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據聯邦住房與都市發展部的新指令，舊金山公共住房租戶被要求進行公民身分核查。（本報檔案照）
根據聯邦住房與都市發展部的新指令，舊金山公共住房租戶被要求進行公民身分核查。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，川普（Donald Trump）政府已要求舊金山住房管理局（San Francisco Housing Authority，SFHA）在30天內核實一份未公開名單中租戶的公民身分狀況，這些租戶正接受該機構的租金援助。

某非營利性住房機構證實，其部分租戶上周接到通知，要求在15天內提交特定文件。舊金山官員確認，此要求源於聯邦住房與都市發展部（HUD）的新指令。作為SFHA合作夥伴的市長住房與社區發展辦公室（Mayor’s Office of Housing and Community Development，MOHCD）表示，該機構及全美其他機構上月均收到HUD的類似函件。

MOHCD發言人斯坦利（Anne Stanley）稱：「這份名單僅涉及舊金山第八條（Section 8）住房補貼計畫家庭總數的一小部分」，但未透露具體涉及租戶數量。

該指令的諸多細節仍不明朗，包括若是SFHA未能滿足緊迫期限將如何處理，以及名單上租戶的後續安排。

斯坦利表示，該部門的信函表明聯邦住房部門與國土安全部（Department of Homeland Security）已「交叉比對資料庫生成租戶名單」，這些租戶的公民身分或合法移民身分「需進一步核實」才能獲得公共住房或住房選擇券（即第8節計畫）的租金補助。

斯坦利透露，SFHA為舊金山1萬6000戶第八條計畫家庭提供服務，每月發放約4000萬美元住房補助金。

美國公民、綠卡持有者、難民或尋求庇護者均符合第八條住房補貼資格。特定保釋人員及人口販運、家庭暴力受害者亦可申請。

現行法律要求對混合身份家庭的租金補助按比例分配，即僅適用於擁有公民身分或合法身分的家庭成員。

「紀事報」聯繫的一位消息人士稱，SFHA上周五（6日）就該指令與接受聯邦補貼的房東（包括非營利組織）舉行了「緊急會議」。另一住房機構代表稱，此次說明會係房東主動要求以深入理解指令，並證實SFHA本周已直接向租戶寄送信函要求提供「有效證明文件」。該人士說明文件包括：社會保障卡、美國出生證明、歸化及公民身分證明，以及至少一名父母為美國公民的海外出生兒童所獲證明文件，但不包括H-1B工作簽證。

該人士稱，許多本地非營利房東正努力「查明哪些租戶已收到通知」，以支持租戶群體——尤其是那些被錯誤鎖定卻因擔憂移民執法而不敢回應的租戶，此類執法可能危及他們的住房補助資格。

該消息人士稱，若SFHA撤銷租金援助，部分租戶將無力支付房租面臨驅逐風險。

舊金山 租金 美國公民

上一則

灣區去年房價下滑但高價區仍上揚 阿賽頓均價780萬美元

下一則

超級盃中場秀的華裔小提琴家 曾是中國棄嬰 被丟在公車站

延伸閱讀

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益
川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%

川普誇下海口：選華許出任Fed主席 美國經濟成長可達15%
川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶
冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯
Politico：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

Politico：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議