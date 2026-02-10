川普政府要求舊金山住房管理局查核公屋租戶身分

根據聯邦住房與都市發展部的新指令，舊金山公共住房租戶被要求進行公民身分核查。（本報檔案照）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，川普（Donald Trump）政府已要求舊金山住房管理局（San Francisco Housing Authority，SFHA）在30天內核實一份未公開名單中租戶的公民身分狀況，這些租戶正接受該機構的租金 援助。

某非營利性住房機構證實，其部分租戶上周接到通知，要求在15天內提交特定文件。舊金山官員確認，此要求源於聯邦住房與都市發展部（HUD）的新指令。作為SFHA合作夥伴的市長住房與社區發展辦公室（Mayor’s Office of Housing and Community Development，MOHCD）表示，該機構及全美其他機構上月均收到HUD的類似函件。

MOHCD發言人斯坦利（Anne Stanley）稱：「這份名單僅涉及舊金山第八條（Section 8）住房補貼計畫家庭總數的一小部分」，但未透露具體涉及租戶數量。

該指令的諸多細節仍不明朗，包括若是SFHA未能滿足緊迫期限將如何處理，以及名單上租戶的後續安排。

斯坦利表示，該部門的信函表明聯邦住房部門與國土安全部（Department of Homeland Security）已「交叉比對資料庫生成租戶名單」，這些租戶的公民身分或合法移民身分「需進一步核實」才能獲得公共住房或住房選擇券（即第8節計畫）的租金補助。

斯坦利透露，SFHA為舊金山1萬6000戶第八條計畫家庭提供服務，每月發放約4000萬美元住房補助金。

美國公民 、綠卡持有者、難民或尋求庇護者均符合第八條住房補貼資格。特定保釋人員及人口販運、家庭暴力受害者亦可申請。

現行法律要求對混合身份家庭的租金補助按比例分配，即僅適用於擁有公民身分或合法身分的家庭成員。

「紀事報」聯繫的一位消息人士稱，SFHA上周五（6日）就該指令與接受聯邦補貼的房東（包括非營利組織）舉行了「緊急會議」。另一住房機構代表稱，此次說明會係房東主動要求以深入理解指令，並證實SFHA本周已直接向租戶寄送信函要求提供「有效證明文件」。該人士說明文件包括：社會保障卡、美國出生證明、歸化及公民身分證明，以及至少一名父母為美國公民的海外出生兒童所獲證明文件，但不包括H-1B工作簽證。

該人士稱，許多本地非營利房東正努力「查明哪些租戶已收到通知」，以支持租戶群體——尤其是那些被錯誤鎖定卻因擔憂移民執法而不敢回應的租戶，此類執法可能危及他們的住房補助資格。

該消息人士稱，若SFHA撤銷租金援助，部分租戶將無力支付房租面臨驅逐風險。