灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

灣區房價 2025年降溫，買家退出房市，但卻有部分高級房地產 郵遞區號區域，逆勢上漲。

「舊金山 紀事報」報導，根據房地產網站「Zillow」數據，2024年12月至2025年12月期間，灣區房價上漲的郵遞區號幾乎都在舊金山和聖馬刁，其他地方則下跌，尤其在東灣和聖荷西。

整體趨勢顯示，買房人士去年面臨許多挑戰，而且持續至今，如高貸款利率、經濟波動、關稅以及大規模移民管道關閉，所有因素加總，導致房價平均下跌5%。儘管2025年底利率些許下滑，但房價仍過高，一般家庭難以提出購房競價。

但有少數地點例外，如舊金山郵遞區號94123，包括高級地段瑪連納(Marina)與Cow Hollow社區的房價，通膨調整後年增3%。這些社區與灣區其他部分富裕社區，包括波度拉谷(Portola Valley)與阿賽頓(Atherton)，因人工智慧(AI)的蓬勃發展而再次火熱。

其中，波度拉谷郵遞區號94028，2025年房價平均為400萬美元，比2024年上漲5.5%；舊金山郵遞區號94123，2025年房價為210萬美元，比去年上漲3.2%；阿賽頓郵遞區號94027，2025年房價為780萬美元，比2024年上漲3.2%。

於此同時，屋崙、列治文(Richmond)及布利桑頓(Pleasanton)部分郵遞區號房價，過去一年下跌超過10%，即使是疫情期間房價飆漲的聖荷西和佛利蒙，去年也出現下跌。

AI讓舊金山和半島部分地區房價相對回溫，也可能有助於冷卻南灣地區房價。聖荷西房地產嚴重仰賴傳統科技產業，但房市隨著一些大型公司裁員數百名員工，而陷入低迷。儘管專家表示，很難將這些裁員與AI的興起直接聯結，但部分企業指出，這項新技術是裁員背後原因之一。

即使南灣地區的房市比去年降溫，房屋供應仍異常緊張，價格也遠高於疫前水平。2025年12月，聖荷西的典型房價、包括獨棟房屋與公寓約為138萬美元，經通膨調整後的價格，比2019年12月的價值高出16%。

同時，儘管房價近幾個月有所上漲，舊金山和聖馬刁的整體房價仍低於疫情前的水平，分別下跌約22%和7%。

雖然裁員與高貸款利率導致房屋競爭減少，但仍將許多首次購房者推出市場。房地產經紀人表示，目前正在看房的人多是現有房主，或是新躋身富裕的AI工程師，有足夠的現金支付六位數的頭期款，或者全額現金購買豪宅。

這是為什麼與其他城市整體房價相比，舊金山和聖馬刁的高級社區房價可以見到穩定成長；另一方面，那些需要新屋頂或重新布線的公寓和房屋，則很難找到買家。