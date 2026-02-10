我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波度拉谷郵遞區號94028，2025年房價平均為400萬美元，比2024年上漲5.5%。(取自Town of Portola Valley臉書)
波度拉谷郵遞區號94028，2025年房價平均為400萬美元，比2024年上漲5.5%。(取自Town of Portola Valley臉書)

灣區房價2025年降溫，買家退出房市，但卻有部分高級房地產郵遞區號區域，逆勢上漲。

舊金山紀事報」報導，根據房地產網站「Zillow」數據，2024年12月至2025年12月期間，灣區房價上漲的郵遞區號幾乎都在舊金山和聖馬刁，其他地方則下跌，尤其在東灣和聖荷西。

整體趨勢顯示，買房人士去年面臨許多挑戰，而且持續至今，如高貸款利率、經濟波動、關稅以及大規模移民管道關閉，所有因素加總，導致房價平均下跌5%。儘管2025年底利率些許下滑，但房價仍過高，一般家庭難以提出購房競價。

但有少數地點例外，如舊金山郵遞區號94123，包括高級地段瑪連納(Marina)與Cow Hollow社區的房價，通膨調整後年增3%。這些社區與灣區其他部分富裕社區，包括波度拉谷(Portola Valley)與阿賽頓(Atherton)，因人工智慧(AI)的蓬勃發展而再次火熱。

其中，波度拉谷郵遞區號94028，2025年房價平均為400萬美元，比2024年上漲5.5%；舊金山郵遞區號94123，2025年房價為210萬美元，比去年上漲3.2%；阿賽頓郵遞區號94027，2025年房價為780萬美元，比2024年上漲3.2%。

於此同時，屋崙、列治文(Richmond)及布利桑頓(Pleasanton)部分郵遞區號房價，過去一年下跌超過10%，即使是疫情期間房價飆漲的聖荷西和佛利蒙，去年也出現下跌。

AI讓舊金山和半島部分地區房價相對回溫，也可能有助於冷卻南灣地區房價。聖荷西房地產嚴重仰賴傳統科技產業，但房市隨著一些大型公司裁員數百名員工，而陷入低迷。儘管專家表示，很難將這些裁員與AI的興起直接聯結，但部分企業指出，這項新技術是裁員背後原因之一。

即使南灣地區的房市比去年降溫，房屋供應仍異常緊張，價格也遠高於疫前水平。2025年12月，聖荷西的典型房價、包括獨棟房屋與公寓約為138萬美元，經通膨調整後的價格，比2019年12月的價值高出16%。

同時，儘管房價近幾個月有所上漲，舊金山和聖馬刁的整體房價仍低於疫情前的水平，分別下跌約22%和7%。

雖然裁員與高貸款利率導致房屋競爭減少，但仍將許多首次購房者推出市場。房地產經紀人表示，目前正在看房的人多是現有房主，或是新躋身富裕的AI工程師，有足夠的現金支付六位數的頭期款，或者全額現金購買豪宅。

這是為什麼與其他城市整體房價相比，舊金山和聖馬刁的高級社區房價可以見到穩定成長；另一方面，那些需要新屋頂或重新布線的公寓和房屋，則很難找到買家。

房價 舊金山 房地產

上一則

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

下一則

挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%

延伸閱讀

灣區去年房價下滑但高價區仍上揚 阿賽頓均價780萬美元

灣區去年房價下滑但高價區仍上揚 阿賽頓均價780萬美元
聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片
超級盃將至 灣區3大城為何不特別清理遊民營地？官員曝原因

超級盃將至 灣區3大城為何不特別清理遊民營地？官員曝原因
聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議