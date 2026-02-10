解封郵件揭 前史丹福教授密交淫魔

我的頻道

編譯組／綜合報導
司法部近期解封的電子郵件顯示，史丹福大學一名前任教授暨知名神經科學家，與艾普斯坦維持數十年的密切友誼。(取自Stanford University臉書)
司法部近期解封的電子郵件顯示，史丹福大學一名前任教授暨知名神經科學家，與艾普斯坦維持數十年的密切友誼。(取自Stanford University臉書)

司法部近期解封的電子郵件顯示，史丹福大學一名前任教授暨知名神經科學家，與艾普斯坦(Jeffrey Epstein)維持數十年的密切友誼。

根據SFGATE檢閱這些郵件，在克斯林(Stephen Kosslyn)擔任史丹福大學領導職務期間，以及他在巴洛阿圖任職前後，與艾普斯坦保持著密切聯絡。艾普斯坦曾公開表示，有興趣在史丹福大學校園內設立一個「行為工程研究所」(behavior engineering institute)。

克斯林1974年獲得史丹福大學心理學博士學位，之後成為哈佛大學心理學系主任。

這些通訊信件，是和艾普斯坦刑事案件相關的大規模聯邦披露文件的一部分。內容顯示，克斯林曾向艾普斯坦尋求職涯建議，邀請他訪問史丹福大學校園，分享與投資者會面的細節，並安排多次面對面會見。部分通信發生在艾普斯坦2008年因州級指控被定罪之後，包括一項指控是引誘兒童賣淫。

這段關係至少可以追溯至1990年代。哈佛大學2020年的一份內部報告，記錄艾普斯坦1998至2002年間，對克斯林在哈佛大學研究工作的財務資助，捐款20萬美元用於支持這位神經科學家的研究。

報告發現，克斯林認識艾普斯坦數年，也敘述他們之間的學術合作，包括克斯林教授「社會修復系統」(social prosthetic systems)研究。克斯林的理論認為，人們依賴他人作為認知和情緒的延伸，建立關係來彌補心理脆弱，就像義肢彌補了身體限制。

克斯林的名字也出現在惡名昭彰的2003年為艾普斯坦製作的「生日紀念冊」(birthday book)。這本紀念冊包含淫穢插圖和來自各界人士的祝福，其中包括川普總統和前總統柯林頓。克斯林當時寫道「保持健康，敬請關注」，並署名「prosthetically yours」，可能是指他的研究領域。

根據2020年哈佛大學的報告，儘管艾普斯坦缺乏「典型學術資格」，2005年在克斯林的推薦下，仍然成為哈佛心理系訪問學者。2006年，艾普斯坦因一項招嫖罪名被起訴後，大學要求他放棄學者身分。

史丹福大學最終並未成立「行為工程研究所」。克斯林於2013年離開史丹福大學。

史丹福大學在提供給SFGATE的聲明強調，克斯林已超過十年未在該校任職。史丹福大學發言人透過電子郵件指出，克林斯離校之後，沒有在史丹福大學擔任任何職務。校方沒有關於克斯林與艾普斯坦之間任何關聯的更多訊息。

克斯林透過律師拒絕就其與艾普斯坦的關係發表評論。律師致函SFGATE，稱將克斯林與艾普斯坦性侵指控關聯起來的說法錯誤，並警告表示，任何不實報告都將構成誹謗。

艾普斯坦 史丹福大學 哈佛大學

