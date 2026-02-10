財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
聖荷西面臨新一輪嚴重預算缺口，市府考慮調高旅館住宿稅來增加收入；圖為聖荷西一處鬧區旅館。(翻攝自Google Map)

面臨新一輪嚴重預算缺口，聖荷西市府正考慮調高旅館住宿稅，以增加市政服務收入。根據聖荷西焦點報報導，市議會10日審議一項選票提案，擬將旅館住宿稅（Transient Occupancy Tax）從現行的10%提高至12%。市府估算，此舉每年可增加約1000萬美元稅收。若獲市議員支持，該案將送交6月2日初選由選民表決。

市府表示，此項加稅提案源於長期尋找新財源的努力，因聖荷西近年來屢次出現財政赤字。聖荷西市府副經理威考克斯在備忘錄中指出，過去25年來，聖荷西一直難以在偏低的人均收入與大城市所需的日常公共服務之間取得平衡，新增稅收將納入市府一般基金，可用於公共安全、無家可歸者營地管理及公園維護等服務。

若提案列入6月選票，僅需簡單多數即可通過，並將於10月1日生效。所有初選提案須於3月6日前送交聖塔克拉拉縣選務處。該議題討論之際，正值市府展開新一年度預算協商。聖荷西在7月1日起的財政年度中，預計將面臨最高達6500萬美元的赤字，可能導致服務削減及人事裁撤。

南灣勞工理事會執行長柯恩表示，市府必須採取全面性策略因應結構性赤字，而旅館稅只是眾多可行工具之一。部分商界團體則對提案持保留態度。聖荷西商會執行長托尼史科特指出，旅館稅提高將推升房價，對觀光產業造成影響，目前商會仍在與相關業者溝通，尚未形成正式立場。

市府官員則強調，即使稅率升至12%，仍低於舊金山與奧克蘭等城市的14%，對旅館業衝擊有限。

近年來，聖荷西亦評估過銷售稅、商業稅及各項地方費用調整方案。不過也有多位市議員在聯合備忘錄中指出，持續削減支出恐侵蝕核心市政服務、流失關鍵人力，並要求市府更新商業稅調整進度。聖荷西市議會預計10日下午1時30分開會。

聖荷西 觀光 奧克蘭

